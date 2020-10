/FOTOGALERIE/ Vicemiss z roku 2003 Klára Kováčová přinesla opavským fotbalistům, potažmo svému manželovi Radkovi, štěstí. Modelka a fitness trenérka byla na stadionu v Městských sadech vůbec poprvé v životě a hned z toho byly tři body. Společnost jí dělali synové Radek s Davidem, kteří na vlastní oči viděli vítězství 2:1 nad Teplicemi v 6. kole FORTUNA:LIGY.

Klára Kováčová držela palce Opavě. Foto: Deník/Petr Widenka | Foto: Deník / Petr Widenka

„Byly to nervy, ale Opava má tři body a to je hlavní,“ usmívala se po utkání Klára Kováčová, dívčím jménem Medková. „Kluci to moc prožívali, hlavně starší Radek, to je celý táta,“ podotkla manželka opavského kouče.