Čtvrteční soupeř české fotbalové reprezentace z Polska budí respekt především nabitým útokem. Stačí zmínit jméno Robert Lewandowski a všichni zbystří. Ovšem stálice Bayernu není jedinou ofenzivní hrozbou, své si budou chtít říci i mladé pušky z italské Serie A, Krzysztof Piatek a Arkadiusz Milik. Jejich výpadům bude čelit i obránce Filip Novák.

Jméno polské útočné hvězdy patří v těchto dnech k nejskloňovanějším v souvislosti s českou reprezentací. Ještě více logicky padá při rozhovorech s českými obránci. Zatímco fanoušci se na hvězdu mnichovského Bayernu třesou, je otázkou, zda se takto těšit mohou i zadáci českého týmu.

„Samozřejmě, že ano. Bude to konfrontace s TOP hráčem, takže já se na ni určitě těším,“ odpovídá levý bek Filip Novák, přestože kvůli drobným zdravotním trablům není jisté, zda největší hvězda soupeře vůbec nastoupí. „Uvidíme, zda ano či ne. Ale oni mají v útoku i Milika, což je taky kvalitní hráč. My se ale soustředíme hlavně na sebe a na to, abychom podali co nejlepší výkon,“ tvrdí hráč tureckého Trabzonsporu.

Kromě Lewandowského a neapolského Milika mají naši sousedé ještě další útočné eso, aktuálně nejlepšího střelce Serie A Krzysztofa Piatka. „Kluci, kteří hrají v Itálii, mi říkali, že mu to tam pálí. Já se poté podíval na jeho statistiky a musím říci, že se mu daří. Ale doufám, že v zápase s námi se mu zase tolik dařit nebude,“ usmívá se Novák a přidává další hodnocení mladého polského střelce. „Má čuch na góly, prosadí se v každé situaci a to navzdory tomu, že nehraje ve špičkovém týmu,“ hlásí na adresu kanonýra z Janova.

Přes atraktivní konfrontaci je pro svěřence Jaroslava Šilhavého klíčové vyvrcholení Ligy národů proti Slovákům. „Hlavní cíl je pro nás samozřejmě Slovensko, ale nesmíme zapomínat, že teď hrajeme s Polskem a musíme se na něj co nejlépe připravit,“ nepřipouští slabší koncentraci na přípravné utkání.

Národní tým se po nástupu nového kouče zvedl, stále je však na čem pracovat, což si uvědomuje i bývalý hráč Jablonce. „Chceme se zaměřit na proměňování šancí. Na tom jsme pracovali, ale věnovali jsme se i obraně. Abychom byli kompaktnější, také jsme si ukázali chyby, které jsme udělali v předchozích zápasech,“ uzavírá Filip Novák.

Zápas proti Polsku startuje v Gdaňsku ve čtvrtek v 18 hodin.