Spadl vám kamen ze srdce?

Myslím, že tentokrát to bylo docela těžké po kritice, která se na nás snesla po sobotní porážce v Kosovu. Cítili jsme, že je nutné vyhrát. Zvládli jsme to a jsme zpátky ve hře o postup.

Bral jste kritiku jako oprávněnou?

Hlavně mi bylo blbě z té porážky. Nešlo to vrátit a noci byly krátké. Já kritiku registroval spíš zprostředkovaně, nic jsem nečetl, ale přiznám se, že v přípravě na utkání jsem o tom mluvil.

Použil jste ji jako motivační faktor?

Ano, použil.

Co bylo v zápase nejdůležitější?

Především jsem šťastný, že jsme vyhráli a vrátili se do hry. Chtěl bych poděkovat klukům, protože ukázali charakter. Pochvalu zaslouží i diváci, kteří za námi přijeli a fandili. Snad nás vzali na milost. S tímhle zápasem jsme prostě spokojení. Hráli jsme se zaujetím, s důrazem, v pohybu. Tím jsme udělali výsledek.

Rozhodly standardní situace. Čekal jste to?

Hlavně v Praze jsme měli čas je potrénovat a jsem rád, že to vyšlo. Tomáš Souček je skvělý hlavičkář a jsem rád, že se prosadil. Ale měl se trefit už dřív. A nejen on, šancí jsme měli dost. Když jsme přidali druhý gól, zbytek zápasu už jsme takticky zvládli velmi dobře. Vyhráli jsme zaslouženě, hráli aktivně celý zápas.

V první půli jste pár možností zahodili, ale pak byli Černohorci nebezpeční, že?

Ta pasáž byla nebezpečná, to mi zatrnulo. Věděli jsme, že Černohorci jsou v brejcích nebezpeční, naštěstí byl Tomáš Vaclík na svém místě.

Čekalo se víc změn v sestavě. Proč jste udělal jen jednu? Na pravé straně obrany nastoupil Vladimír Coufal místo Pavla Kadeřábka.

Uvažovali jsme o více změnách a nakonec zůstali na jedné. Ne snad kvůli tomu, že by Kadeřábek v Kosovu propadl. Ale zdálo se nám, že levá strana byla aktivnější. A taky jsme chtěli využít toho, že Vláďa Coufal je ze Slavie sehraný s Lukášem Masopustem. I když ani ten nehrál v Kosovu moc dobře. Jakmile jsme se rozhodli, že dáme do sestavy Coufala, dostávala přednost klubová součinnost. Vyplatilo se to.