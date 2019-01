Na první podzimní gól ve FORTUNA:LIZE čekal až do 17. kola. Gólem v zápase proti Sigmě Olomouc fotbalista Viktorie Plzeň Tomáš Chorý přispěl k důležité a velmi cenné výhře 2:0.

Tomáš Chorý (vlevo) se raduje ze vstřeleného gólu do branky AS Řím. Gratuluje Patrik Hrošovský. | Foto: FCVP/Martin Skála

Nabyté sebevědomí si vytáhlý útočník přenesl i do dalších zápasů. V dalším kole vstřelil nejdříve první branku Zlínu a na druhém gólu měl výrazný podíl díky vyhranému souboji.

ŽIVOTNÍ GÓL

Tehdy ještě netušil, že životní gól ho teprve čeká. V utkání skupiny G Ligy mistrů doma proti AS Řím se za stavu 1:1 vrhl po míči vyraženém gólmanem soupeře Mirantem a hlavou ho poslal do sítě.

Gól Tomáše Chorého znamenal nejen výhru 2:1, ale zároveň třetí místo ve skupině Ligy mistrů, postup do jarní vyřazovací části Evropské ligy a příspěvek 83 milionů korun do klubové pokladny.

„Když mám být upřímný, tak mě mrzí, že sezona skončila. Naskočil jsem do rozjetého vlaku, poslední zápasy se mi začalo dařit, věřil jsem si a na hřišti se cítil dobře,“ říká Tomáš Chorý.

Na podzim měla Viktoria velice náročný program, kromě české FORTUNA:LIGY absolvovala po fyzické i mentální stránce šest velmi těžkých zápasů v Lize mistrů.

„Musím smeknout před silou našeho týmu, jak jsme dokázali z české ligy přepnout na Ligu mistrů. Není to vůbec jednoduché, což mohu potvrdit,“ zdůrazňuje.

PROBUZENÍ STŘELCE

Poté, co si vážně poranil koleno (přetržený křížový vaz) nejlepší střelec Viktorie Michael Krmenčík, přenesl se zákonitě tlak na Tomáše Chorého. Všichni očekávali, že to bude právě on, kdo nahradí Michaela Krmenčíka a bude střílet góly.

„Určitě to pro mne nebyla jednoduchá situace. Snažil jsem si to ale nepřipouštět, pořád jsem měl hlavu nahoře. Dlouho jsem nemohl dát gól, ale neustále jsem věřil, že to přijde. Cítil jsem podporu ze svého okolí. Od trenéra nebo od kluků z kabiny jsem často slyšel, že stačí kolikrát nějaká šmudla, kdy míč sotva spadne do brány, a pytel s góly se roztrhne,“ věřil pevně Tomáš Chorý, že ho střelecká smůla opustí.

To se mu podařilo paradoxně v utkání proti Olomouci, svému bývalému klubu, z kterého před rokem přišel do Plzně.

„Byl to poměrně snadný gól. Milan Petržela mě krásně našel před brankou a mně nezbývalo nic jiného než trefit odkrytou bránu. Po tom gólu jsem si začal věřit,“ vrací se k první podzimní ligové trefě Tomáš Chorý.

SPLACENÁ DŮVĚRA

Gól proti Olomouci ho nastartoval. „Cítím se od té doby mnohem lépe, více si na hřišti dovolím.

Myslím si, že se situací po zranění Michaela Krmenčíka jsem se nakonec vypořádal dobře,“ míní dvoumetrový forvard, který považuje za důležitou důvěru trenéra Pavla Vrby.

„Dostal jsem šanci v MOL Cupu, kde jsem dal gól. V ligových zápasech proti Liberci a Příbrami se mi ale skórovat nepodařilo. Cítil jsem narůstající tlak, uvědomoval jsem si, že od útočníka se góly očekávají,“ vypráví plzeňský dlouhán.

„Jsem trenéru Vrbovi vděčný za to, že mně i nadále věřil, a jsem moc rád, že jsem to pak jemu i mužstvu splatil góly,“ říká v pravý čas probuzený střelec Viktorie Plzeň Tomáš Chorý.