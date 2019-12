Zimní přestávka v českém fotbale nabídne hodně zajímavou podívanou. Kromě přestupů, tradičních příprav a přátelských zápasů totiž znovu dojde na Tipsport ligu - turnaj pro šestnáct týmů z Česka a Slovenska. Novinkou nadcházejícího ročníku je účast velkoklubu z Letné: soutěž si vyzkouší i Sparta!

Fotbalisté Sparty se radují z gólu proti Slovácku. | Foto: Deník / Ladislav Adámek

Jedinkrát v historii turnaje se fanouškům ukázali hráči v rudých dresech. Hrstka pamětníků si možná vzpomene, že to bylo v roce 1999. Hráči z béčka, sedmé místo… Nic, co by stálo za pozornost. Až na jednu výjimku: v kádru byl mladičký Tomáš Rosický. Ano, ten samý Rosický, který je teď sportovním ředitelem klubu.