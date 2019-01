Tři zápasy, tři výhry. Takovou bilanci mají na začátku FORTUNA:LIGY pouze tři týmy. Nový ročník rozjeli na jedničku hlavní kandidáti na titul Plzeň, Slavia a Sparta. Ale ani jeden tým nehraje úplně ideálně. Především na Letné mají nad čím přemýšlet.

Kromě plného počtu bodů se sparťané nemají po vydřených výhrách nad Opavou, Jabloncem a Slováckem čím chlubit. Nejvíce zatím zaujal Benjamin Tetteh, který v podstatě zařídil obě domácí vítězství. Ghanský útočník zatím trochu žehrá na nepřesnou koncovku, což ale platí pro celé mužstvo.

Jinak se akvizice z Bohemians uvedla v příjemném světle. Nutno podotknout, že jako jedna z mála. Na Letné museli řešit vyřazení z Evropské ligy či válku fanoušků s Guélorem Kangou. Proto je možná až překvapením, že bodově zatím vše klape.

Sparta? Stačí průměr

Herní neduhy jsou však znatelné, i soupeř ze Slovácka cítil v posledním kole šanci na Letné uspět a trenér Michal Kordula si do výkonu Sparty rýpl, což se na opačné straně barikády příliš nelíbilo. „Jestli tohle byl průměrný výkon, já jsem spokojený. Soupeře jsme až na jednu šanci k ničemu nepustili,“ oponoval dočasný kouč a sparťanský sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.

Pokud by však na Letnou přijel méně ustrašený a ve finální fázi přesnější soupeř, Pražané by se se zlou potázali. Do dalších zápasů musí jednoznačně přidat, jinak právě oni budou první na ráně, kdo by měl přijít o stoprocentní bilanci.

Plzeň: Náhradníci válí

Na západě Čech zatím vládne idylka, i když ani Viktoria nevstoupila do sezony s jistotou a v minulém kole byla v Olomouci blízko ztrátě. Pavel Vrba a jeho parťáci na lavičce však zatím měli pokaždé šťastnou ruku s výběrem náhradníků. Proti Dukle, Liberci i Sigmě poslali vždy v průběhu hry na zelený pažit borce, který se podílel na rozhodujících brankách. Naposledy šlo o duo Zeman a Procházka.

„Někdy máme štěstí, ale vypovídá to i o charakteru mužstva. A taky máme silnou lavičku. Naši hráči by všude jinde hráli v základní sestavě. To je obrovská výhoda,“ pochvaloval si kouč Vrba. Široký kádr je velkým plusem pro Plzeň, stejně jako možnost maximálně se soustředit na ligu. Přestože se v úvodu soutěže taktéž nepotkala s oslnivou formou, předvádí účinný fotbal, což zatím stačí.

Ofenzivní koncert Slavie

Poslední do party stoprocentních celků Slavia zatím působí nejlepším dojmem. Deset vstřelených branek jen podtrhuje vynikající ofenzivu. Přesto ani projev sešívaných zatím není bez chybičky. „Dostali jsme zbytečný gól, hodně šancí zůstalo neproměněných, další dobře rozehrané akce jsme ani nedovedli k zakončení,“ vyjmenoval neduhy po utkání s Opavou trenér Trpišovský.

Dojde v aktuálním kole k prvním ztrátám, nebo favorité ani tentokrát neztratí? Program FORTUNA:LIGY v pátek otevře duel Mladé Boleslavi se Slavií. Mistrovská Plzeň přivítá v sobotu Zlín a Sparta hraje o den později v Teplicích.