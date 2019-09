Rozhodčí Ondřej Pechanec poslal fotbalistu do sprch v závěru po dvou žlutých kartách - jedna přišla za slova "to si děláš srandu", druhá za ironický potlesk.

"Směšné," komentoval verdikt sudího kouč David Horejš. Svá slova po zápase rozvedl: "Víte, mrzí mě to. Místo, abychom si vážili hráčů, jakými jsou Baroš nebo Sivok, kteří pro náš fotbal něco udělali, tak je takto trestáme."

Fotbalové prostředí mu dává za pravdu. 36letý Sivok (mimochodem starší než Pechanec) našel zastání nejen u fanoušků, ale i u expertů. "Za tohle se nevylučuje. Normální emoce. Nic vulgárního, nic agresivního," zmínil bývalý útočník Petr Švancara.

České Budějovice asi zváží protest a budou chtít anulovat verdikt z Ostravy. Jinak by Sivok nemohl hrát další zápas - v sobotu doma s Plzní. A tady přichází prostor pro spekulace… "Myslím, že by všichni měli zvážit, co teď udělají. Za mě říkám: zrušte trest," poznamenal Švancara.

Disciplinární komise zasedá ve čtvrtek.