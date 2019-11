Býval sparťanským srdcařem. Hráči soupeře se ho báli a fanoušci jej milovali. Teď ale šestatřicetiletý stoper Tomáš Sivok přijede na Letnou v roli soupeře Sparty. Jako opora Českých Budějovic.

Tomáš Sivok. | Foto: ČTK/Ondřej Hájek

„Ve Spartě jsem toho prožil hodně a moc se na zápas těším. Navíc to bude umocněné tím, že Sparta slaví 126 let od svého založení a má nastoupit ve vzpomínkových rudobílých dresech,“ říká šestatřicetiletý zkušený stoper.A rád by z Prahy neodjel s prázdnou. „Doufám, že to zvládneme. Nechceme být jen sparingpartnerem a nějakou součástí oslav. Jedeme na Spartu vyhrát,“ hlásí.