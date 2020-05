Když se ho zeptáte, zda se považuje za hrdinu? Skromně odpoví: „V žádném případě. Byla to má povinnost.“ Současná největší hvězda krnovského týmu s fotbalem začala v Lichnově a krom angažmá v Městě Albrechticích obléká výhradně krnovský dres.

Ondro, od pondělí se z vás stal krnovský hrdina…Píše o se o vás i v celostátních médiích…

Jako hrdina se vůbec necítím. Sice mi lidi volají, chodí SMS. Ale šlo o situací, která patří k životu, bylo mou povinností pomoci.

Co se přesně stalo?

Měl jsem do kanceláře telefonát od našeho zaměstnance, že se mu špatně dýchá ať zavolám sanitku. Šel jsem na dílnu a než jsem dohovořil s dispečinkem ze záchranky, pán zkolaboval. Poskytl jsem mu první pomoc, udělal masáž srdce.

Důležité bylo, že člověk zachoval chladnou hlavu…

Při posledním studiu trenérské licence nás na toto téma školil klučina z Rýmařova. Teď se mi vše hned vybavilo, naskočily automatické věci, s odstupem času jsem sám byl překvapen, jak mi to všechno šlo.

Víte, jak je na tom pán nyní?

Údajně je po operaci. Infarkt měl docela rozsáhlý, je sice slabý, ale v pořádku.

Pojďme nyní k fotbalu, už v Krnově společně trénujete?

Začali jsme minulý týden. Hlavně mladší kluci se už nemohli dočkat, hodně jim fotbal chyběl. Já jsem to až tak neřešil, mám barák, dvě děti, rodinu, takže mám pořád o zábavu postaráno.

Koronavirová pandemie předčasně pro vás ukončila dobře rozjetou sezonu, museli jste být určitě zklamáni…

Před sezonou jsme se bavili o tom, že bychom chtěli být v horní polovině tabulky, Nakonec z toho bylo průběžné čtvrté místo, což nikdo nečekal. Vše se odvíjelo od výborné party. Škoda, že se soutěž nerozběhla. Měli jsme výbornou zimní přípravu a věřím, že bychom těm nahoře pořádně komplikovali život. Za mě to byla úžasná půl sezona.

Velkým plusem je, že tým tvoří hlavně Krnováci…

Přesně tak, devadesát procent je místních nebo kluků, kteří mají ke Krnovu vztah. Je to vidět při zápasech, náš fotbal se vydal po správné cestě.

Byť hrajete krajský přebor, divácké návštěvy máte třetiligové…

A to nás těší. Krnov je sportovním městem. Táhne nejen fotbal, ale také i hokej s floorbalem, Třeba když jsme hrávali derby s Bruntálem, přišla na zápas tisícovka fanoušků, a to je bomba.

Teď hráváte derby s Břidličnou a tyto zápasy jsou vypjaté, a to i vzhledem k osobě hrajícího manažera Marcela Cudráka, který za Krnov hrával…

Je to derby, to ano, a jen více takových zápasů. Na druhou stranu si myslím, že někteří to hecují až moc zbytečně. Spíše to jde zvenčí, než od nás. Každopádně i zápasy s Břidličnou mají své kouzlo.

Vy osobně jste také s Krnovem úzce spjatý…

Kroutím už tady dvanáctou sezonu a neměnil bych. Skvěle tady všechno funguje, i když jsem měl nabídky z jiných klubů, zůstal jsem. Krnov je klubem mého srdce.