Pětadvacetiletý záložník fotbalového Frenštátu pod Radhoštěm Adam Fojtík měl v plánu se fotbalově realizovat v ostravském Baníku, kam přešel z akademie Frýdku-Místku. Nebylo mu ale přáno. Ze zdravotních důvodů musel skončit. Krom toho kopal v Kozlovicích a Čeladné.

Adam Fojtík, záložník Frenštátu | Foto: SK Beskyd Frenštát

S fotbalem začal student Ostravské univerzity v osmi letech v rodných Kozlovicích. „Začal jsem v osmi letech, a to díky bráchovi. Chtěl jsem být brankářem, ale to nevyšlo,“ začal povídání s úsměvem. V mládežnickém věku prošel Frýdkem – Místkem a ostravským Baníkem. „Kvůli zdravotním problémům jsem ale v Baníku skončil a odešel zpátky do Kozlovic. „V Kozlovicích si mě vyhlédla Čeladná. Zhruba po třech letech přišlo laso z divizního Frenštátu, které nešlo odmítnout,“ podotkl pětadvacetiletý fotbalista.