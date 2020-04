„Do přípravy jsme zapojili kluky z dorostu. Jsou šikovní, dva si říkají o základní sestavu,“ začal s povídáním Alois Skácel. „Tým byl natěšený, a to už na generálku s Hranicemi. Bohužel se stalo, co se stalo,“ pokrčil rameny šéf novojičínské lavičky. Sestavu Nového Jičína měli výrazně oživit posily z Hlučína Ságner s Vengřinkem. „Oba jsem je měl v Hlučíně, šikovní kluci. Byli s námi v přípravě, těšili se,“ pokračoval Alois Skácel.

Jeho tým se nyní připravuje logicky individuálně. „Jinak to ani nejde. S kluky jsem v kontaktu telefonicky. Kladu jim na srdce, ať to berou poctivě a jsou schopni naskočit do zápasu, kdyby se náhodou začalo,“ podotkl trenér, který v minulosti koučoval Zlín, opavskou devatenáctku, Hlučín, Kroměříž a také byl asistentem Jaroslava Hřebíka u stříbrné reprezentace z Eura devatenáctiletých. Osobně je ale směrem k tomu, že by se mělo hrát, skeptický. „Moc v to nevěřím,“ dodal.

I jemu se obrátil život naruby. „Musíme to zvládnout, snad bude brzy lépe,“ pronesl trenér Skácel. „Kluci jsou nyní bez fotbalu, mohou tak dokončit své resty ve škole, dopsat seminární práce a tak, v tom vidím malé pozitivum,“ pousmál se.

Sám doma na gauči neleží. „Mám výhodu v tom, že mám kolem sebe přírodu. Mám tak možnost vyrážet ven, ať už pěšky, nebo na kole,“ prozradil. „Musím ale říct, že fotbal mi chybí hodně. Snažím se ještě vzdělávat, nabírat vědomosti. Ještěže máme ten internet,“ řekl ještě Alois Skácel. Samozřejmě kouká i na záznamy zápasů. „Pouštím si je, bez toho by to nešlo. Koukal jsem se i na to, jak hráli kluci z Hlučína s Kroměříží,“ zakončil povídání.