/FOTOGALERIE/ Bez komplikací postoupili fotbalisté Baníku Ostrava do další fáze MOL Cupu, když ve středečním utkání 2. kola zvítězili na hřišti divizního Frenštátu pod Radhoštěm 4:0. Dva góly vstřelil útočník Tomáš Zajíc. Zápas sledovalo dva tisíce diváků.

Fotbal, MOL Cup, SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm - FC Baník Ostrava. Hosté zvítězili 4:0, dva góly dal útočník Tomáš Zajíc, uprostřed. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Jsme rádi, že se to odehrálo v tomto duchu a mohli jsme si osahat, na co máme nebo nemáme. Měli jsme dobrý úvod, jen škoda, že jsme z toho nevytěžili nějakou branku. Pak Baník prokázal svou kvalitu, šel do vedení a další tři čtyři příležitosti nevyužil," hlásil kouč Frenštátu Radek Malina.