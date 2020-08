Majitel Baníku Ostrava Václav Brabec v posledních dnech intenzivně hledá náhradu za Marka Jankulovského na postu sportovního ředitele. Vítěz Ligy mistrů s AC Milán totiž po dvou sezonách oznámil konec v této funkci. Nově bude Jankulovski v Baníku předsedou dozorčí rady.

Seznam adeptů na uvolněný post sportovního šéfa Baníku je poměrně úzký. Hlavním favoritem v této chvíli je současný sportovní ředitel SFC Opava Alois Grussmann, o jehož služby se Baník zajímal i v nedávné minulosti. Tehdy měl ještě doplnit dvojici Marek Jankulovski (sportovní ředitel), Michal Bělák (výkonný ředitel).

Nyní se klub z Bazalů k jednání vrátil, což potvrzují i dva na sobě nezávislé zdroje Deníku. „Klíčová jednání proběhnou v nejbližších dnech. Baník o služby Grussmanna hodně stojí,“ tvrdí zdroj Deníku, který je obeznámen ze situací, ale nepřál si zveřejnit své jméno.

Oficiální stanovisko SFC Opava zůstává neměnné, tak jako v minulosti. „O zájmu Baníku se před časem už jednou mluvilo. Ani mě to nepřekvapuje, že se o tom mluví znovu. Alois Grussmann má u nás platnou smlouvu, to je všechno co k tomu mohu říci,“ řekl ředitel SFC Opava Jaroslav Rovňan.

Samotný Alois Grussmann odmítl celou záležitost komentovat. Stejně se zachoval také Baník. „Nebudeme se k tomu vyjadřovat,“ sdělil Deníku mluvčí ostravského klubu Marek Lorenc.

VIZITKA

Alois Grussmann

Narozen: 6. září 1964

Povolání: sportovní manažer SFC Opava

Hráčský post: záložník

Hráčská působiště: Baník Ostrava, Ostroj/Kaučuk/SFC Opava, VTJ Tábor, TJ VP Frýdek-Místek, Vítkovice, Betis Sevilla, Vítkovice, Sigma Olomouc, Třinec

Trenérská působiště: Nový Jičín, Jakubčovice, Vítkovice, Klimkovice, Třinec (asistent, trenér U19)

Reprezentace: 6/1

Úspěchy: Účast v PMEZ, poháru UEFA, postup Opavy do první ligy (jako hráč i manažer), finále MOL cupu