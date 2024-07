Baník se už v minulosti na frenštátském hřišti představil, a to v rámci MOL Cupu

/FOTOGALERIE/ Doslova pekelná sobota čeká na Frenštát. Místní klub slaví sté narozeniny. Velkým tahákem narozeninové párty bude zápas ostravského Baníku. Rozhodně nepůjde o žádný pouťák. Na svěřence trenéra Pavla Hapala čeká totiž generálka na ligu, a to s Banskou Bystrici. Zajímavostí je, že duel domluvil jeden z velkých fanoušků ostravského Baníku Lukáš Bialek. Vedení Beskydu připravilo celkově hodně zajímavý sportovně kulturní program.

„Řešili jsme program oslav. Chtěli jsme pro lidi tahák. Uvažovali jsme, že pozveme tým herců. Nakonec ale vyhrál Baník. Pomohl na guru baníkovských fanoušků Lukáš Bialek, který nám přes Tomáše Bernardyho domluvil ostravský Baník. Ten se přijel k nám podívat, když viděl naše hřiště, plácli jsme si,“ přiblížil šéf frenštátského klubu Ivo Maruchnič. Vedení Beskydu původně chtělo, že by proti Baníku nastoupilo domácí áčko. „Baníku ale začíná liga. Potřeboval kvalitnějšího soupeře, proto bude u nás hrát s Bánskou Bystrici. Myslím si, že lidi si přijdou na své. Jsme kraj rázovitý, Baník je velkým tahákem, lidí mu tady fandí,“ míní předseda Beskydu.

Diváci uvidí v akci i místního divizního účastníka. „Pohrávali jsme si s myšlenkou, že by naše áčko hrálo s béčkem Baníku. Ale i to čeká generálka před druhou ligou, takže tahle možnost padla,“ vysvětluje Ivo Maruchnič. Svěřenci trenéra Romana Bartoše změří síly s Krásno nad Kysucou. „Je to klub z našeho partnerského města. Pevně věřím, že oslavy se povedou a lidi budou spokojeni. Program je pestrý, nebude pouze o sportu. Máme připraveno i bohaté občerstvení. Na své si přijdou i děti,“ podotkl Ivo Maruchnič. Ostravský Baník nebude hrát ve Frenštátu poprvé. Naposledy na hřišti Beskydu představil před čtyřmi roky v rámci MOL Cupu.

close info Zdroj: Lukáš Kaboň zoom_in Fanoušek ostravského Baníku Lukáš Bialek (uprostřed) přivedl ostravský Baník do Frenštátu

Oslavy s bohatým doprovodným programem a skvělým gastrem odstartují již v osm hodin ráno. První utkání přijde na řadu už v 10 hodin. V něm domácí divizní účastník vyzve slovenský celek Krásno nad Kysucou. Další duel má výkop ve 12.30. V něm se představí žáci věkové kategorie U11. Tady Frenštát změří síly s Trojanovicemi. Následovat budou zápasy kategorii U 9 a U 7 i v nich Beskyd vyzve Trojanovice.

Vrcholem oslav pak bude utkání mezi Baníkem a Bánskou Bystrici. Toto střetnutí má výkop v 16 hodin. Pak si vezme slovo hudba, a to v podání cimbálová muziky Poštár. Poté své umění předvede DJ Skap a Kabát Revival. Pořadatelé připravili i bohatou dětskou zónu.