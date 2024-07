Pro předplatitele

Beskyd Frenštát 100 let (zápas Baníku Ostrava) | Video: Jakub Nohavica

Jakub Nohavica včera 21:21

/VIDEO/ Fotbalový SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm slavil v sobotu 100 let klubu! V rámci celodenní akce se na jejich hřišti představil Baník Ostrava, který v generálce na novou sezonu porazil slovenskou Banskou Bystricu 3:1. Jak to přímo na místě vypadalo před i během utkání, a to nejen na samotném hřišti, ale v celém areálu, se můžete podívat v pětiminutovém exkluzivním videu Deníku. Najdete se?