Nyní vykročil v jejích šlépějích Martin Šubert. Osmnáctiletý záložník v roce 2017 odešel z Bílovce do pražské Slavie. V Edenu se chytil, momentálně už nastupuje za rezervní tým a je produktivní. Dokonce se zapsal v přípravě už i mezi střelce. Po utkání s béčkem Plzně ho chválil trenér Sešívaných Martin Trávník.

„Martin patřil do skupiny našich talentovaných hráčů. Po konci ve starších žácích odešel do pražské Slavie, kde se chytil,“ řekl šéf bíloveckého fotbalu a trenér prvního týmu Peter Šloff. „Jedná se o vysokého záložníka, který má předpoklady se prosadit v dospělém fotbale, což už vlastně dokazuje. Je to levák a těch není nikdy dost,“ podotk trenér Bílovce. „Momentálně nastupujeme už za slávistickou rezervu a klub mu chce nabídnout profesionální smlouvu. Momentálně vedeme se Slavii jednání o jeho další budoucnosti. Není to jednoduché ale věřím, že se dohodneme. Nechceme Martinovi bránit v jeho rozvoji kariéry, ale je třeba si uvědomit, že i přestupy do klubů jako Slavia, mají svá pravidla,“ zakončil Peter Šloff.