Bílovec - V minulém kole doma udolali silného soupeře z Vítkova a stejně tak si chtěli poradit i s Ludgeřovicemi, které se nacházely na posledním místě tabulky I. A třídy, sk. A. Bílovci se ale nakonec skórovat nepodařilo a v samotném závěru udeřili hosté, kteří se mohli radovat z prvních bodů v sezoně.

K největší šanci se Bílovec dostal v 55. minutě. Po průniku obránce Maliny a následném přiťuknutí Kocmicha se sám před gólmanem zjevil Ondruš, ale v tváří tvář hostujícímu brankáři neuspěl.

Tvrdý direkt přišel v závěru, kdy útok do otevřené obrany zakončil po vybídnutí Bělana střídající Kolasa a hostující lavička vybuchla nadšením. „Bílovec nás možná malinko podcenil. Jsme rádi, že jsme se konečně zvedli a doufám, že to klukům pomůže, protože po minulém zápase, kdy jsme prohráli byla v kabině cítit obrovská bezmoc," pověděl šťastný trenér hostů Aleš Smolka. Pro Bílovec to byla nejen první inkasovaná branka na domácím hřišti, ale rovněž také první domácí ztráta bodů. „Byli jsme laxní a k utkání jsme nepřistoupili tak, jak bychom měli. Vypracovali jsme si jednu vyloženou šanci a to je málo. Soupeř bojoval, dřel a nakonec byl odměněn," řekl po utkání rozladěný trenér Bílovce Marian Bedrich.

ONDRÁŠOVKA I. A třída, sk. A

FC BÍLOVEC – TJ LUDGEŘOVICE 0:1 (0:0)

Branka: 90. Kolasa. ŽK: T. Malina – Wendtner, Chobot, Bělan. Rozhodčí: Poledník – Potiorek, Tisovký. Diváci: 120.

Bílovec: Rozsypal – T. Malina (70. Romaněnko), Seman, Žídek, M. Kotrla – Stanečka, Raška, Ondruš, Tomášek (46. P. Krpec) – Darda (74. Štverka), Kocmich (61. K. Kotrla). Trenér: Marian Bedrich.

