„V zápase se Šternberkem byla v naší hře vidět spousta pozitivních věcí. V prvním poločase jsme si vytvořili čtyři čisté gólovky. Bohužel nás trápila stejně jako v loňské sezoně koncovka,“ řekl trenér Bílovce Jan Woznica. Melecký trefil tyč, další tutovky zazdili Frébort, Radim Dostál a Géryk. „Klidně jsme mohli vést 4:0. Místo toho jsme nechali soupeře ve hře. Soupeř krom jedné standardky neměl nic,“ dodal ještě k prvnímu poločasu.

Do druhé půle Bílovečtí změnili sestavu. „Hráli jsme pomaleji, i tak to nebylo špatné. Soupeři vyšel jeden ze dvou brejků a šel do vedení. My jsme se ale nepoložili. Vytvořili jsme šance. Tutovku měl Sedláček,“ pokračoval Jan Woznica. Po přihrávce Sedláčka srovnal Limanovský a nakonec trefil výhru Pavel Krayzel.

Ve středu čeká na Bílovec předkolo MOL Cupu v Pusté Polomi. „Věřím, že se nám podaří do středy zaregistrovat větší část nových hráčů. Zatím máme i jeden odchod. Čavera půjde na hostování do Jakubčovice,“ zakončil Jan Woznica.

Bílovec – Šternberk 2:1 (0:0)

Branky Bílovce: Limanovský, P. Krayzel.

Bílovec I. poločas: Minařík – Kollek, Tomášek, Heiník, Melecký – Géryk, Ronec, R. Dostál – Hřivnáč, Kunz, Frébort. II. poločas: Minařík – Kollek (60. Čavera), Heiník, M. Krayzel, Melecký – T. Dostál, Tomášek, Sedláček – Hřivnáč (60. Šmiřák), Limanovský, R. Dostál (60. P. Krayzel). Trenér: Jan Woznica.