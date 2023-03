První poločas patřil více hostujícímu Šternberku. „Na můj vkus jsme dělali hodně chyb. Soupeř byl malinko lepší a dostával se do šancí. Nás naštěstí držel brankář Minařík,“ chválil trenér zimní posilu s Pusté Polomi.

Petřvald si otevřel střelnici, Kovařík nastřílel devět branek

Po přestávce se karta obrátila. „Zlepšili jsme, dostávali jsme se do šancí. Po dvou si vytvořili Socha s Limanovským. Krayzlovi vykopávali balon z brankové čáry. Těší mě, že jsme to byli dobře kondičně. Od sedmdesáté minuty to bylo vidět. Soupeř začal odpadat,“ poznamenal Jan Woznica. „Z utkání mám celkově dobrý pocit. Mělo slušné parametry. Oba týmy hrály zodpovědně a s velkým nasazením,“ zakončil trenér Bílovce. V úterý jeho tým prověří osmnáctka ostravského Baníku.

Bílovec – Šternberk 0:0

Bílovec: Minařík – Tomášek, Heiník, Krayzel, Koschatzký (46. Pavlík) – Raszyk (46. Dresler) – Dluhoš, Dostál, Pěla (20. Šlesár), Limanovský – Socha. Trenér: Jan Woznica.