Čtyřiatřicetiletý záložník je odchovancem Studénky. Zahrál si ale také ve Fulneku. „Za Fulnek jsem si vyzkoušel i druhou ligu, bylo to ale v době, kdy klub začal zažívat strmý pád. Jako mladý jsem naskočil do zápasu v Ústí nad Labem. Mohl jsem jít i do hry doma proti Jihlavě, jenomže mi popletli číslo dresu, takže zůstalo jen u jednoho startu,“ přiblížil záložník Bílovce. Krom toho si zakopal také za Vlčovice – Mniší, Bělotín nebo třetiligový Dolní Benešov. „V Dolním Benešově jsem hrál v jednom týmu s Petrem Bolkem, který tenkrát přišel z Plzně. Asistenta Marcelu Meleckému dělal Honza Baránek mladší,“ vzpomíná na angažmá v klubu z opavského okresu.

Bílovec do letošního ročníku vstoupil skvěle. Nachytal ho až v osmém kole Vratimov. „Ale ani v sobotu jsme prohrát nemuseli. Utekl nám prvním poločas, ve kterém jsme hráli špatně. Na konci jsme inkasovali branku z penalty, která byla. Po přestávce se naše hra zvedla, tentokrát jsme ale neměli štěstí v koncovce,“ vracel se k duelu ve Vratimově Miroslav Ronec.

Bílovec letos baví atraktivním fotbalem. „Máme silný tým. Je tady řada kluků, kteří mají k Bílovci vztah. Navíc máme tady šikovné mladé fotbalisty. Baví mě to tady,“ svěřil se zkušený záložník.

Miroslav Ronec už taky v minulosti za Bílovec kopal. Vrátil se tak do známého prostředí. „Hlavně starší kluky znám, mám na mysli Vaška Minaříka, Martina Limanovského nebo Michala Seidlera. Ti už mě lanařili loni,“ pousmál se technicky dobře vybavený fotbalista.

Nyní stojí před Bílovcem velká výzva. V dalším kole MOL Cupu totiž na domácím trávníku hostí druholigový Vyškov. „Favorit je jasně daný, my můžeme jenom překvapit. Určitě ale zbraně neskládáme a jdeme se poprat o co nejlepší výsledek,“ slíbil Miroslav Ronec.

Staronová posila Bílovce má zajímavé civilní zaměstnání. Pracuje jako servisní technik drážních rychloměrů. Cestuje tak i po světě. Na začátku tohoto týdne byl například v Chorvatsku. „Jsem rád, že mi v Bílovci ohledně práce vycházejí vstříc. Někdy se stane, že třeba nestíhám všechny tréninky,“ poznamenal.

Jak sám říká, rád by v Bílovci vydržel, co nejdéle. „V Bílovci jsem spokojený. Pokud budu a divizi mít, rád bych tady vydržel, co nejdéle,“ zakončil Miroslav Ronec povídání.