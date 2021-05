Největším soupeřem bíloveckých fotbalistů je v současné době koronavirová pandemie. Klub z novojičínského okresu už loni kvůli ní přišel o postup z Krajského přeboru. Letos se stejný scénář opakuje. Šéf klubu a trenér v jedné osobně Peter Šloff už ale v předstihu podal žádost o účast v divizní soutěži. Doufá v to, že se soutěž rozšíří a nebo, že se některý ze stávajících účastníků nepřihlásí.

Bílovec chce stále do divize | Foto: Petr Widenka

„Jsme z toho smutní. Stávající situace nás netěší. Třeba Heřmanice uhrály za podzim v divizi bod a zachrání se, my druhým rokem vedeme naši soutěž a nic,“ kroutí hlavou Peter Šloff. „Dle mého názoru by se dala čtyři kola dohrát. Testuje se v práci, testuje se ve školách. Myslím si, že by nebyl v ničem problém,“ poznamenal zkušený kouč. „Přijde mi, že v Praze na svazu nic nedělají. Mohli se poučit z loňska,“ zlobí se šéf a trenér bíloveckých fotbalistů v jedné osobě. „Proč se třeba neudělá koeficient za poslední čtyři sezony a na základě něho se rozhodne o postupech a sestupech,“ přikládá řešení.