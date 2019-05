Fotbalisté Bílovce se dál vezou na vlně vítězství, naposledy uspěli 3:2 na hřišti Krnova a získali tak už čtvrtou výhru v řadě.

Bílovec naplno bodoval i v Krnově. | Foto: Archiv Deníku

Hosté vstoupili do utkání dobře a od prvních minut se snažili diktovat tempo hry. „Na začátku utkání jsme byli lepší, hráli jsme kombinační fotbal a dostali jsme se do vedení,“ komentoval průběh utkání trenér Bílovce Martin Štverka. Na gól Střelce ovšem domácí brzy reagovali, do šaten se šlo za stavu 1:1.