Lídr fotbalového krajského přeboru z Bílovce ladí formu na jarní část. Tým trenéra Petera Šloffa už druhý týden trénuje a během nejbližších dnů má v plánu odehrát i tři přípravná utkání. V nich se představí i nová posila, ofenzivně laděný záložník Tomáš Dostál, který několik sezon po sobě působil v třetiligovém Hlučíně.

Bílovec už je v přípravě | Foto: Pavel Netolička

„Příchod Tomáše jsme administrativně dotáhli do konce. Bude u nás působit formou hostování do léta,“ potvrdil klubový boss a trenér v jedné osobě Peter Šloff. „Pro nás to bude velká posila. Je to zkušený fotbalista, který by měl zkvalitnit naši ofenzivu,“ podotkl trenér.