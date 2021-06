Čerstvý účastník fotbalové divize z Bílovce si v dalším přípravném zápase poradil s Valašským Meziříčím. Na jeho hřišti vyhrál 3:2. Ve druhém poločase se na trávníku v bíloveckém dresu objevil také futsalový mistr Michal Seidler.

Bílovec v přípravě | Foto: Pavel Netolička

„První poločas byl vyrovnaný, ve druhém jsme měli navrch a soupeře přehráli,“ pochvaloval si trenér Bílovce Peter Šloff. „Dali jsme tři góly, měli jsme i další šance. Už v předešlém utkání s Dětmarovicemi, to nebylo špatné,“ poznamenal kouč. Bílovec nebyl kompletní, chyběla i posila z Hlučína, Tomáš Dostál. Co se týká dalších změn, k ním trenér uvedl: „Kádr máme kompletní. Pracujeme s osmnácti hráči a Michalem Seidlerem. Z Fulneku by měl ještě dorazit náš odchovanec Lukáš Černín.“