Proti Kobeřicím, které jsou nováčkem soutěže a patří jim až dvanácté místo, byl Bílovec jasným favoritem, a to i i přesto, že se musel obejít bez zraněných Meleckého a Urbančíka a ve hře nebyla ani tradiční brankářská jednička Chvěja.

Přesto domácí po závěrečném hvizdu oslavili vítězství. Do vedení je poslal ve 26. minutě Tomáš Socha a pojistku pak přidal krátce po přestávce tradiční kanonýr Střelec.

„Vyhráli jsme dnes zaslouženě, měli jsme herní převahu, byli jsme jasně lepším týmem. Ještě jsme dvě tutovky zahodili,“ povídal po zápase trenér Bílovce Peter Šloff.

„Už to ale není jednoznačné, jak to bývalo z naší strany v srpnu a na začátku září. Všechny týmy se na nás snaží vytáhnout, už vědí, co od nás čekat,“ varuje trenér a už vyhlíží střetnutí s Fulnekem příští týden: „Uvidíme, co budou chtít hrát, předpokládám, že budou chtít být doma aktivní.“

BÍLOVEC – KOBEŘICE 2:0 (1:0)

Bílovec: Nykš – Mikuš, Dresler, Bednář – Cverna,T. Socha (62. Dub), Černín, Pěla (69. Tomášek), Limanovský – M. Socha, Střelec. Trenér: Šloff.

Branky: 26. M. Socha, 48. Střelec. Rozhodčí: Potiorek – Švec, Šištík. ŽK: Cverna – Kašný, Ševior, Stříbrný. Diváci: 120.