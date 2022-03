Pětadvacetiletý sniper má i svůj fotbalový sen, rád by si s Bílovcem zahrál třetí ligu. Pavel Střelec odmalička střílel góly. S fotbalem začal v rodné Kopřivnici, zahrál si také za Frýdek-Místek, Nový Jičín a Frenštát. „Tak nějak jsem fixovaný na zdejší region,“ pousmála se opora Bílovce. Skromně přiznává, že střelce z něj dělají jeho spoluhráči: „Fotbal je týmová hra. Bez svých spoluhráčů bych góly nedával, oni mě do šancí dostávají. Navíc v Bílovci umí dát góly více hráčů a v tom je naše síla. V neposlední řadě musí mít útočník také štěstí.“

Finále začíná: Novojičínští Ďáblové vyzvou Opavu

Jeho tým je nováčkem soutěže, ale rozhodně si tak nepočíná. Má šestadvacet bodů, v tabulce je druhý a na první Frýdlant ztrácí pouze dva body. „Na podzim jsme byli nováčkem soutěže, cíl byl jasný, uhrát co nejvíce bodů. Momentálně jsme druzí, chceme se rvát o nejvyšší příčky. Dost bude záležet, jak do jarní části vstoupíme. Začínáme s Novým Jičínem a to je velmi těžký soupeř,“ zdůrazňuje Pavel Střelec.

V Bílovci má tým pod palcem náročný kouč Peter Šloff. „Musím přiznat, že trénuje opravdu hodně. Čtyřikrát týdne je na divizi dost. Teď v přípravném bloku jsme odehráli snad dvanáct zápasů. Trenér Šloff nám klade na srdce, že důležitá je fyzická kondice, protože utkání se rozhodují od sedmdesáté minuty nahoru. Tak to máme postavené,“ přibližuje Pavel Střelec.

Co se týká počtu vstřelených gólů, tak konkrétní metu si bílovecký ostrostřelec nestanovuje. „Důležitý je úspěch týmu. Ale když se ohlédnu zpět, tak v sezoně, kdy nás zastavil covid, jsem dal šestnáct branek. V minulosti to bývávalo někdy i více. Ale že bych se honil za konkrétním číslem, to ne,“ přiznal odchovanec kopřivnického fotbalu.

Pavel Střelec je typem útočníka, který je na trhu velmi žádaným zbožím. On sám ale o změně dresu nepřemýšlí. „Žádné nabídky nemám,“ prozradil a dodal: „Čekáme rodinu, to je i jeden z důvodů, proč bych nerad měnil dres. V Bílovci jsem spokojený, rád bych si v jeho dresu v budoucnu zahrál třetí ligu.“