Exkluzivně

Anglie usilovala o triumf na velkém turnaji po 58 letech, opět se ho nedočkala. „Zaslouženě to nevyšlo, protože vyhrál suverénně nejlepší tým, a tím bylo Španělsko. Stačí se podívat na jejich výsledky během celého šampionátu, neustále vyhrávali, odstraňovali postupně jednoho soupeře za druhým. Měli tam 2:1 s Němci, 2:1 s Francií, 2:1 s Anglií, to znamená ta absolutní špička v Evropě,“ řekl expert Deníku Miloslav Brožek. „Španělé nám odkryli novou dimenzi fotbalu. Obrovské tempo a obrovská kvalita po celé utkání, bez hluchých pasáží. To vše podpořeno individuální kvalitou,“ doplnil Miloslav Brožek.

„Anglie nastoupila do utkání sympaticky, měli tendenci stát vysoko, napadat, byli dobře připraveni. První poločas byl velmi dobrý z obou stran. Anglie přispěla ke kvalitě zápasu. Druhý poločas byl naprosto strhující, to byl dvacet minut fičák. Angličané nestíhali a inkasovala hned zkraje druhého poločasu, valilo se to,“ vykládal Miloslav Brožek, devětačtyřicetiletý trenér druholigové rezervy olomoucké Sigmy, který dříve vedl Opavu.

„Anglie se dokázala při své individuální kvalitě oklepat, zaútočit a vyrovnat. Dle mého se dostala do euforického stavu, který trval několik minut. Pak si možná mysleli, že ten zápas už bude do konce opatrnější, ale vůbec to tak nebylo. Španělé zase začali šlapat, nepřestávali hrát, dali nádherný druhý gól po brilantním zakončení a zaslouženě zvítězili,“ podotkl Miloslav Brožek.

„I po vyrovnání Angličanů sebevědomě pokračovali Španělé v aktivní hře. Je tam z jejich strany obrovský tlak na tempo. Znovu začali utahovat šrouby, s míčem i bez míče. Ukázalo nám to ještě jednu věc. Jak perfektně zmáknuté mají přepínání po ztrátě. Angličany nenechali dýchat, neustále je napadali. Byli opravdu skvělí,“ smekl Miloslav Brožek.

Ten se také za celým Eurem ohlédl. „Nadchli mě Švýcaři. Dá se říct, že hodně aktivně hráli Holanďané. Týmů, které měly kvalitu, bylo více. Z nefavoritů, kterým to sedlo, bych jmenoval oba naše soky ze skupiny. Gruzie ukázala kromě srdce i kvalitu, Turecko, i díky velké podpoře fanoušků na tribunách, rostlo každým zápasem. Líbili se mi i Rakušané, Slovinci a nelze zapomenout ani na Slováky,“ vyjmenoval Miloslav Brožek mužstva, která ho zaujala.

„Naopak dobrý turnaj nesehráli Maďaři a dá se říct, že to byl i pro nás neúspěšný turnaj, i když úplně vše bych negativně nehodnotil. Každopádně jsme měli bojovat o postup ze skupiny a tam jsme skončili za Tureckem i Gruzií. Zklamali mě Skotové, kteří mají tým prošpikovaný hráči z Premier League. Čekal jsem, že budou daleko lepší. A dá se říct, že Poláci nic moc nepředvedli,“ dodal Miloslav Brožek.

A co nejlepší hráč mistrovství? Těžké, těch rozdílových hráčů bylo více. Někdo by řekl Yamal, který v tak mladém věku podal skutečně vyspělý výkon, je to mega talent. Já vyzdvihnu Rodriho, to byl obrovský lídr, na pozici 6 dominoval. Velký hráč,“ uzavřel Miloslav Brožek.