Novojičínští fotbalisté mají za sebou náročný víkendový zápas v Bruntále. Proti těžkému soupeři uhráli bod a v tabulce zůstávají na třetím místě.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

V Bruntále se nikdy nehraje lehce. To poznali i hráči Nového Jičína, kteří nakonec vyválčili na hřišti tohoto soupeře bod, ovšem pořádně se na to nadřeli. Zápasu nechybělo nic. K vidění byly červené karty na obou stranách, proměněná i neproměněná penalta a drama až do konce.