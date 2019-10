Česká devatenáctka splnila povinnost, San Marino srazila šesti góly

Tady nebylo o čem. Čeští fotbaloví reprezentanti do 19 let zvládli vstup do základní fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Na opavském stadionu si poradili s výběrem San Marina rozdílem šesti branek.

Česko – San Marino 6:0 | Foto: Deník / Petr Widenka