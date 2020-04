Velkému finále měly předcházet místní turnaje nesoucí názvy prestižních lig pro výběry z okresu. Zájem o tento projekt byl obrovský.

Co s celou akcí bude nyní, v době, kdy světem hýbe koronavirová epidemie?

„Amatérské fotbalové soutěže u nás byly skončeny. Zdraví je na prvním místě, za mě rozumný krok,“ říká sekretář OFS Nový Jičín Radim Dresler, který je duchovním otcem projektu s přípravkami.

„Úplně jsem ho ještě neodpískal. Po zasedání výkonného výboru na okrese budeme chytřejší. V hlavě mám řešení. Pokud by to šlo, velký turnaj by se uskutečnil na konci prázdnin. Jednotlivé ligy by možná šly odehrát během prázdnin,“ přemýšlí Dresler. „Ještě jsme to neodpískali,“ dává projektu naději.