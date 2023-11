/FOTOGALERIE/ Petřvaldská mašina je k nezastavení. Pávi v sobotu zvládli další těžký duel. Díky skvělému začátku dokázali vyhrát 3:1 na hřišti nebezpečného Háje. Svěřenci kouče Jiřího Halamíčka si tak připsali deváté vítězství v řadě a pevně kralují Krajskému přeboru.

Háj ve Slezsku - Petřvald na Moravě 1:3 | Foto: Roman Dujsík

„Nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Háj má kvalitu a proti nám to ukázal,“ začal s hodnocením sobotního duelu petřvaldský kouč Jiří Halamíček. Už v 7. minutě dal Urban balon na Macíčka, ten nahrál Kovaříkovi. Hostující kanonýr si zasekl balón, vystřelil a míč za pomocí teče skončil za zády brankáře Vaška. Háj si poté vytvořil převahu. Nicméně míče se zmocnil gólman Ognjanov, udělal dlouhý výkop na Dujsíka, který míč hlavou na Macíka a ten obstřelil hájeckého brankáře. Na 0:3 dával křižnou střelou Kovařík. „Když to shrnu, tak do čeho jsme kopli, tak nám tam spadlo. Háj měl taky šance, nás ale podržel brankář,“ podotkl Jiří Halamíček.

Po přestávce na obou stranách zvonila branková konstrukce. „Domácí nehráli vůbec špatně. O to více mě těší, že jsme utkání nakonec zvládli za tři body,“ byl spokojený hostující stratég. Háji se podařilo v závěru už jen snížit Jančíkem na konečných 1:3. „Po slabším rozjezdu jsme se dostali do formy. K úplné spokojenosti by to chtělo ještě zvládnout zápas s Pustou Polomí,“ zakončil Jiří Halamíček.

Háj ve Slezsku – Petřvald na Moravě 1:3 (0:3)

Branky: 88. Jančík – 7. a 41. Kovařík, 16. Macíček. Rozhodčí: Švec – Šištík, Stankov. ŽK: Eršil – Vengřinek, Handlíř. Diváci: 100.

Háj ve Slezsku: Ognjanov– Buryan (76. R. Huvar), Švec, Taraba, Ciesarik – Dujsík (68. Hommes), Celba (60. Vrzal), Vengřinek, Macíček (76. Handlíř) – Urban, Kovařík. Trenér: Jiří Halamíček.