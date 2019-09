Výsledek na konci devadesátiminutové bitvy byl jednoznačný, ale vysokému vítězství Beskydu zprvu nic nenasvědčovalo. V prvním poločase se hrál vyrovnaný fotbal s šancemi na obou stranách.

„Měli jsem výborných prvních třicet minut, ale fotbal se hraje na devadesát, takže to samozřejmě nestačilo,“ hovořil po zápase trenér Nového Jičína Alois Skácel. Stačilo to alespoň a úvodní branku utkání, Nový Jičín poslal ve 25. minutě do vedení Klepáč.

„Prvních patnáct minut jsme hráli tu hru, na kterou jsme zvyklí, byly tam i nějaké šance z naší strany. Pak jsme ale z pro mě nepochopitelných důvodů polevili a dostali jsme gól. Poté jsme naštěstí zareagovali a ještě v prvním poločase vyrovnali,“ shrnul děj první půle trenér Frenštátu Artur Wojnarowský. O vyrovnání se postaral ve 39. minutě Walder.

Ve druhém dějství už hosté zápas ovládli, po dvou brankách vstřelili Malý a Klimpar. „Druhý poločas přišel z naší strany kolaps. Soupeř nás agresivitou v osobních soubojích přehrával a vysloužil zaslouženě,“ uznal sportovně Skácel.

„Byli jsme aktivnější, rychlejší, stáhli jsme obranný blok na naši polovinu, ať nás nemohou překopávat. Ve středu pole jsme měli převahu, získávali jsme míče a pak padala jedna branka za druhou,“ hodnotil spokojeně Wojnarowský, podle kterého se projevilo i to, že na straně jeho mužstva byly oproti mladému týmu Nového Jičína i zkušenosti. „Myslím si, že to byl jeden z důvodů, proč to Nový Jičín nezvládl.“

NOVÝ JIČÍN – FRENŠTÁT P. R. 1:5 (1:1)

Branky: 25. Klepáč – 57. a 74. Malý, 77. a 80. Walder. Rozhodčí: Triglas – Kaloč, Bebenek. ŽK: Hruška, Massaniec, Nippert, Klepáč – Baran. Diváci: 225.



Nový Jičín: Ognjanov – Massaniec, Blejchař, Nippert, Hutík – Vokoun (84. M. Palla), Klepáč (78. Mika), D. Palla (66. Preči), Hajnoš – Smolarčík (82. Janovský), Hruška.

Frenštát p. R.: Mrozek –Fojtík, Bolcek, Farský, Kalfas (84. Vaverka) – Walder (83. Bartoň), Kovář (83. Pokorný), Špaček, Malý, Baran – Klimpar