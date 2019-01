Nový Jičín - Na zrekonstruovaný novojičínský trávník přijede v premiérovém utkání sezony 2014/2015 petrovická Lokomotiva. Fotbalisté z Karvinska dokázali na konci předešlé sezony zvítězit v Novém Jičíně po divokém výsledku 5:3

Doba zkoušení a formování sestavy je u konce. Nejvýše hrající fotbalový celek Novojičínska, FK Nový Jičín, vstoupí v sobotu od 16.30 úvodním utkáním do nové divizní sezony 2014/2015.

Novojičínští by se však v nadcházejícím ročníku neradi spokojili s umístěním v první polovině tabulky, ale s výrazně posíleným kádrem myslí na boj o samotné čelo divize.

Tým trenéra Aloise Holuba, jenž jakožto sportovní manažer převzal po minulé sezoně tým po Pavlu Pumprlovi, posílili na hostování Švec z Třince, Švancer z Pustějova, který však strávil jaro v třetiligových Mikulovicích, a dvojice hráčů z Opavy po zranění se vrátivší Radovan Lokša, jenž se může pyšnit zkušenostmi ze druhé ligy, a Petr Cigánek.

Bývalý reprezentant do 21 let a někdejší hráč Baníku Ostrava, Opavy, Třince nebo Frýdku-Místku přichází do Nového Jičína poté, co s ním před startem fotbalové národní ligy přestal počítat druholigový Frýdek-Místek, kde rodák z Brušperka strávil jarní část předešlé sezony.

Zkušený zadák už za Nový Jičín odehrál poslední přípravné utkání s třetiligovým béčkem Opavy. „Chceme, aby Petr plnil roli ofenzivního záložníka. Jsem přesvědčený, že jeho bohaté zkušenosti nám určitě pomohou, což dokázal už v přípravě. Kádr už tak máme uzavřený," řekl před startem podzimní části sezony trenér novojičínského FK.

Útočné řady ještě posílili mladíci Neumann z Baníku Ostrava a pravděpodobně také Dedič, jenž hrál naposledy v hlučínském dorostu.

Co se týče zdravotního stavu mužstva, ten je, až na výjimky, v pořádku. Trenér Holub s Radovanem Lokšou nechtějí nic uspěchat. „V tréninku to vypadá velmi dobře, ale ještě uvidíme, zda to bude hned v prvním kole na základní sestavu, nebo naskočí do hry jako střídající hráč.

První zápas nejspíše nestihne ani Rybařík, jenž má problémy s kotníkem," prozradil kouč Nového Jičína Alois Holub. Připraven už by naopak měl být záložník Kalich.

Vedení klubu by do ochozů stadionu rádo nalákalo fanoušky především atraktivní hrou. „V minulosti jsme dělali různá opatření, ale nyní si říkáme jednu věc. Pokud se nám bude dařit hrát na čele, tak si myslíme, že diváky přitáhneme. Doufejme, že jim svými výkony uděláme dobrou pozvánku," přeje si závěrem novojičínský lodivod.

Utkání proti Petrovicím se odehraje už na zrekonstruovaném trávníku. Problémem byla vzniklá propadlina. „Na jednom místě měla až dvaadvacet centimetrů. Trávník už je ale stoprocentně připraven k prvnímu utkání," doplnil Holub.

Sobota 9. srpna, 16.30

FK Nový Jičín -TJ Lokomotiva Petrovice (Streit - Mojžíš, Kaloč)

Výsledky z loňské sezony: (1:1, 3:5)

Pravděpodobná sestava FK Nový Jičín: Šrom - Hejdůšek, Malina, Nippert, Kiss - Farkas Molnár, Švec, Cigánek, Švancer - Bajer, R. Lokša

FK Nový Jičín (Divize, sk. E podzim 2014) 1. kolo - sobota 9. srpna, 16.30 FK Nový Jičín TJ Lokomotiva Petrovice

2. kolo - sobota 16. srpna, 16.30 MSA Dolní Benešov FK Nový Jičín

3. kolo - sobota 23. srpna, 16.30 FK Nový Jičín FK Mohelnice

4. kolo - neděle 31. srpna, 16.30 TJ Sokol Určice FK Nový Jičín

5. kolo - sobota 6. září, 16.30 FK Nový Jičín FC Elseremo Brumov

15. kolo (vložené) - středa, 10. září, 17.00 FK Nový Jičín 1. FC Viktorie Přerov

6. kolo - neděle 14. září, 10.15 MFK Havířov FK Nový Jičín

7. kolo - sobota 20. září, 16.00 FK Nový Jičín MFK Vítkovice

8. kolo - neděle 28. září, 15.30 FK Kozlovice FK Nový Jičín

9. kolo - sobota 4. října, 15.30 FK Nový Jičín FC Velké Karlovice

10. kolo - sobota 11. října, 15.00 TJ Jiskra Rýmařov FK Nový Jičín

11. kolo - sobota 18. října, 15.00 FK Nový Jičín TJ Valašské Meziříčí

12. kolo - neděle 26. října, 10.15 FC TVD Slavičín FK Nový Jičín

13. kolo - sobota 1. listopadu, 14.00 FK Nový Jičín SK Hranice

14. kolo - neděle 9. listopadu, 14.00 FK Lískovec FK Nový Jičín

16. kolo - neděle 16. listopadu, 13.30 TJ Lokomotiva Petrovice FK Nový Jičín