Po nepovedeném podzimu, který zakončili až na 14. místě divizní tabulky se ziskem patnácti bodů, vstupovali do druhé poloviny sezony s jasným cílem záchrany. Fotbalistům Nového Jičína, které převzal na začátku zimní přípravy zkušený kouč Pavel Hajný, však stačilo pouze pět jarních kol k tomu, aby dali najevo, že záchranářské boje se jich letos týkat nebudou

Fotbalisté Nového Jičína. | Foto: Deník/Dalibor Tobola

Tým kapitána Švece totiž zvítězil ve všech pěti jarních střetnutích a momentálně se vyhřívá na 6. příčce. „Věřil jsem, že mančaft má sílu, ale musím přiznat, že jsem nevěřil, že budeme mít po pěti kolech plný počet bodů. Na našem velice dobrém jaru má podíl několik důležitých faktorů," vyjádřil se manažer FK Nový Jičín Alois Holub (na snímku vpravo)

Tím prvním je fakt, že tým zůstal po nevydařené podzimní části pohromadě. „Jsem rád, že si všichni hráči uvědomovali, že co jsme si na podzim, s prominutím, pohnojili, to musíme na jaře uklidit. Nikdo nepřišel s tím, že by chtěl odejít a hráči tak respektovali naši domluvu," cenil si Holub, jenž přivedl v zimě do týmu dvě platné posily.

Brankoviště přišel vyztužit Ognyanov z Vítkovic, jenž tak doplnil mladíka Tichánka a Klepka, jemuž pracovní vytížení nedovolí takové využití, jako na podzim.

Záložní řadu pak posílil Slovák Krčula z Frýdku-Místku, jenž už novojičínský dres oblékal, když byl Nový Jičín farmou druholigového Frýdku-Místku. „Do kádru se nešahalo a byl vhodně doplněn. Oba noví hráči přinesli do mužstva kvalitu a potřebný klid," uvědomoval si manažer novojičínského FK.

Dalším důležitým momentem byl příchod trenéra Pavla Hajného, jenž má za sebou působení v Hlučíně či Třinci. Rodák z Valašska má na tým evidentně dobrý vliv, neboť s ním doposud v mistrovských utkáních neztratil ani bod. „Nový trenér zlepšil defenzivní práci celého mužstva a především zapracoval na kondiční přípravě, protože na podzim to u některých hráčů nebylo ono," uvedl dále zkušený fotbalový funkcionář.

NOVOJIČÍNSKÁ JISTOTA? STŘELEC LOKŠA

Za prozatímní suverénní novojičínskou jízdou jarem je také podařený start, protože Hajného soubor nejprve zvítězil v Přerově 3:0 a poté doma přestřílel petrovickou Lokomotivu 5:2. „Vstup do soutěže je vždycky základ a je jedno, jestli hrajete ligu nebo čtvrtou třídu. My jsme všechno upínali směrem k Přerovu, kde jsme nechtěli prohrát a pak doma za každou cenu uspět s Petrovicemi. Nakonec jsme vyhráli obě utkání a tým se dostal do pohody," připomněl Holub.

Když pak Novojičínští zaskočili i divizního lídra z Valašského Meziříčí, kde vyhráli, i díky hattricku kanonýra Lokši, 4:2, byla pohoda týmu ještě více umocněna. Novojičínský sniper je na jaře v obdivuhodné střelecké formě, když si drží dvougólovou normu a na svém kontě má již 10 zásahů. Celkem se v aktuálním ročníku trefil již dvacetkrát. „Radek je další důvod toho, proč nám to tak jde. Na podzim se mužstvo trápilo a většinou se trápil i Radek. Ale všechno je to o spolupráci kolektivu, protože jedinec nikdy nic neudělá, ale mužstvo ví, že on branku dá, což je pro psychiku týmu důležité," zdůraznil manažer novojičínských fotbalistů, jenž si však uvědomuje, že záchrana ještě není definitivní.

„Věřím, že ještě šest bodů uhrajeme a budeme tak mít definitivní klid. Ale dokud se daří, tak musíme hrát nadále naplno. Žádné uspokojení nepřipadá v úvahu. Nesmí přijít zranění, a i když nám teď vypadl stoper Nippert, tak jsem přesvědčený, že máme silnou lavičku a přečkáme i případná zranění," upozornil Holub.

Jarní výkony novojičínských fotbalistů a jejich gólová produktivita jsou tak nejlepší pozvánkou na zítřejší domácí duel (16 h) proti Pusté Polomi. „Byli bychom rádi, kdyby se lidi z Nového Jičína o okolí přišli podívat na divizní fotbal, protože si myslím, že dosavadní výsledky a výkony týmu jsou tou nejlepší pozvánkou. Uvidíme, jaké bude počasí, ale v krajním případě můžeme použít i umělou trávu," nahlédl směrem k zítřku Holub.

Situace aktuálně šestého týmu tabulky mohla být ještě veselejší nebýt nezdařené první poloviny sezony, kdy měl Nový Jičín po pěti kolech na svém kontě pouhé tři body. „Prohráli jsme vysoko v Rýmařově, pak doma s Přerovem a od toho se celý podzim odvíjel," řekl závěrem manažer FK Nový Jičín.

FK NOVÝ JIČÍN V JARNÍ ČÁSTI DIVIZE:17. kolo: V. Přerov – Nový Jičín 0:3 (0:1)

18. kolo: Nový Jičín – L. Petrovice 5:2 (3:1)

19. kolo: Val. Meziříčí – Nový Jičín 2:4 (2:4)

20. kolo: Nový Jičín – Hranice 4:1 (3:0)

21. kolo: Jeseník – Nový Jičín 1:4 (1:2)