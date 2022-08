„Měli jsme špatný vstup do zápasu. Nemůžeme si dovolit dostat za první čtyři minuty dva góly,“ zlobil se trenér Beskydu Radek Malina. „Udělali jsme dvě chyby, které Frýdek potrestal,“ pokračoval. Nutno říci, že druhá branka Kovaříka stála za to. Beskyd se ale nepoložil. Poměrně rychle si díky Fojtíkovi, který se trefil zpoza šestnáctky vrátili do zápasu. „Naše hra šla nahoru, byli jsme aktivní a snažili se vyrovnat. Bohužel to se nám do přestávky nepodařilo,“ poznamenal domácí kouč.