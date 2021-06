Sportovní areál v Jakubčovicích bude opět hostit fotbalovou Ligu mistrů. Dvoudenní maratón je vrcholem kvalifikačních kol starších a mladších přípravek.

V Jakubčovicích se bude opět hrát Liga mistrů | Foto: Šimon Pavlovský

„Jen, co přišlo rozvolnění,.odehrála se všechna kvalifikační kola. Jsme rádi, že se nám to podařilo stihnout,“ řekl hlavní organizátor a sekretář OFS Nový Jičín Radim Dresler. V sobotu si to o vítěze rozdá osm týmů starších přípravek. To se týká Bílovce, Nového Jičína, Kopřivnice, Studénky, Petřvaldu, Příboru a společného výběru Bartošovic a Sedlnic. „Sobotní program bude ještě rozšířen o Uher Cup. Do něj je přihlášeno osmnáct týmů. Ty budou hrát na hřištích s mantinely,“ přiblížil ředitel turnaje.