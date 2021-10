/KAM ZA FOTBALEM, FOTOGALERIE/ Nižší fotbalové soutěže se opět hlásí o slovo. A žádná nuda to rozhodně nebude. V sobotním dopolední se například představí v Novém Jičíně Rýmařov. Odpoledne pak diváci mohou vidět třeba duel jakubčovického Tatranu s ambiciózním Hájem ve Slezsku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.