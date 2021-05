Amatérské fotbalové soutěže byly ukončeny. Na Novojičínsku se ale bude hrát. Okresní fotbalový svaz plánuje dohrát i pohár. Připravuje se taky start dětské Ligy mistrů a na začátek prázdnin soutěž o nejlepšího kanonýra.

OFS Nový Jičín | Foto: Externista

„Poté co FAČR uzavřel amatérské soutěže, umožnil nám pořádání nemistrovských přátelských zápasů, s tím, že pokryje náklady na rozhodčí,“ řekl sekretář OFS Nový Jičín Radim Dresler. „Rozhodně toho využijeme. Dali jsme klubům v okrese možnost se zapojit. Mají nyní dva týdny na přípravu, s tím, že následně bychom chtěli odehrát tři, čtyři kola,“ prozradil okresní sekretář. V hlavě má už plán, jak by se hrálo. „Zápasy by fungovaly formou trianglů, tak, že by se hrála derby, tak ať je to zajímavé i pro lidi,“ podotkl Dresler a dodal: „Chceme to týmům usnadnit v tom, že jim chce usnadnit práci. Uděláme rozpis a k tomu zařídíme úroveň, aby to mělo úroveň.“ Tímto způsobem by se vyřešila kategorie dospělých.