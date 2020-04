Jste předsedou spolku FC Vítkovice 1919. Jaká je situace ve fotbalových Vítkovicích a vaše pozice v klubu jako celku?

Spolek je opět stabilizován. Po vleklých soudních sporech jsme se domohli svých členských práv, které nám byly předchozím vedením spolku odňaty. V tuto chvíli nám ještě zbývá vyřešit navrácení vyvedených akcií přidružené akciové společnosti, jejichž vlastníkem byl právě spolek. Ztrátou akcií přišel spolek o majoritní postavení v akciové společnosti, pod níž spadá chod A-týmu mužů. Bohužel osoby zastupující akciovou společnost i nadále svými kroky poškozují náš klub.

Ke spolku FC Vítkovice 1919 jste se dostal skrze vyhraný soud, jak jste ho prožíval?

Věděli jsme, že pravda a právo jsou na naší straně, stačila trpělivost. Upřímně bych tímto i zde rád poděkoval nezávislé soudní moci. Čeká nás ještě poslední spor o navrácení akcií. Až poté můžeme říct, že jsme definitivně zvítězili.

O klub se zajímá i majitel Baníku Ostrava Václav Brabec. Proč odmítáte dohodu, respektive jeho vstup do klubu?

Já ji neodmítám, já jsem jasně na osobní schůzce vyjádřil svou představu. Dokonce si myslím, že pro Ostravu by se jednalo o silný projekt postavený na základě přirozené konkurence. Je to ale otázka vzájemné dohody. Pan Brabec a s ním spřízněné osoby se však snaží náš klub obejít a neváhají k tomu použít všechny možné i nemož-né prostředky. Takové jedná-ní není rovnocenným partnerstvím, ale pouze prezentace síly. Možná pan Brabec svůj názor změní a pochopí, že naše strana je v právu. Já pouze hájím zájmy a identitu našeho klubu. Je třeba si uvědomit základní věc…

Co máte na mysli?

Že Baník není pan Brabec a Vítkovice nejsou pan Pohorelli. Oba kluby mají mnohaletou historii a jde o to ji zachovat. Oba kluby si zaslouží další pokračování, ať už je v danou chvíli vlastní kdokoliv. Nelze dopustit to, že jeden klub pohltí druhý pouze proto, že si to přeje momentální vlastník.

Klub MFK Vítkovice a A-tým mužů má finanční potíže, hráči přiznali, že jim dluží. Nebylo by lepší ho dát do rukou někomu, kdo by dokázal zajistit jeho bezproblémový finanční chod?

Akciová společnost dluží i nám, a to více než 1,8 milionu korun. Současně firma pana Galače TMSV Corporation s.r.o., která je majoritním akcionářem, nám dluží dalších 160 tisíc korun. Za toto vše jsou zodpovědní pánové Hloch a Galač, stejně jako za celou momentální situaci v klubu. Spolek opakovaně, z důvodu hrozící insolvence akciové společnosti, panu Hlochovi oficiálně zaslal nabídku k odkoupení akcií za veškeré dluhy, které akciová společnost v současné chvíli má. Bohužel bez kladné odezvy.

Jak osobně vidíte budoucnost fotbalu ve Vítkovicích?

Pokud se budeme zabývat sportovní stránkou, je pro nás jasnou prioritou výchova mládeže. S tak velkou mládežnickou základnou a výsledky se může v rámci republiky s Vítkovicemi srovnávat jen pár klubů. Jelikož spolek je vlastníkem všech práv k soutěžím mládeže, je tato stránka již stabilizovaná. Co se týče A-týmu mužů, zůstává situace do navrácení akcií nejasná. Jakmile dojde k narovnání stavu, jsme připraveni udržet pro Vítkovice vrcholový sport, popřípadě se do něj co nejdříve vrátit, ostatně tak, jako jsme to již dokázali z absolutního dna v roce 2016. Co se týče právní stránky, podnikáme poměrně zásadní kroky.

Můžete být konkrétní?

Na pana Galače bylo dnes podáno trestní oznámení za podvod při získání podílu ve společnosti TMSV Corporation s.r.o., která je majoritním akcionářem MFK Vítkovice a.s., a dle právního zástupce máme velice silné trumfy. Mohu na závěr konstatovat, že budeme opět trpěliví. Vzhledem k zákulisním praktikám se nám neuvěřitelným způsobem komplikuje situace kolem tréninkového centra Vítek, které vzniklo na základě mé osobní iniciativy a vize klubu. Stejně jako hřiště u ZŠ Klegova. Společnost Ostravská sportovní z.s., zastoupená panem Hábou (bývalým funkcionářem Baníku Ostrava) zcela účelově využila našich problémů a převzala hřiště, které historicky užíváme my. Ale i to časem vyřešíme. Ze strany pánů Hlocha, Galače a Brabce současně dochází k zákulisnímu přemlouvání rodičů k přestupu jejich dětí do Akademie MFK Vítkovice, která je do dnešního dne prázdnou schránkou ve všech směrech – nemají soutěže, licence, hráče. Tito lidé se pouze snaží vykrást náš klub. Je třeba si uvědomit, že soutěže, hráče a trenéry máme my.

Jak velký by byl rozdíl, když Vítkovice zůstanou ve druhé lize, nebo sestoupí?

V současné situaci nemáme mužský fotbal pod kontrolou, mládež bude ale fungovat dále. Máme ale partnera, který má zájem, i s vizí mužského fotbalu. Existuje několik variant. Otázkou jsou pak dotační tituly z města. Myslím, že by tady mělo dojít k přehodnocení dotací na mládež obecně, ta je vázána na vrcholový sport mužů. Vítkovice mají ojedinělou mládež jak svým počtem, tak i soutěžemi.