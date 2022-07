„Fotbalu se věnuji odmalička. Začala jsem si kopat s tátou a dědou,“ spustila své povídání Dominika. „Okolo šesti let jsem začala hrát s kluky u nás na vesnici,“ pokračuje obránkyně pražské Slavie.

Následoval přechod do Vítkovic. „Do patnácti let jsem hrávala s kluky, měla jsem střídavý start i do ostravského Baníku. V patnácti mě pak oslovila pražská Slavia a já se stěhovala do Prahy,“ přiblížila Dominika Huvarová.

Slavia patří k absolutní české špičce. „Slavia, to je úplně jiný level. Fotbal se zde dělá na vysoké úrovni a je to také o větší konkurenci,“ podotkla talentovaná obránkyně. Sešívaný dres už obléká čtyři roky. V nejvyšší soutěži nastoupila doposud do jednadvaceti zápasů. „Prosadit se do ligového áčka byl můj prvotní cíl,“ přiznala Dominika.

V hlavě pak živí svůj velký sen. „Ráda bych se dostala do zahraničí. Zahrát si v Anglii, Itálii nebo Španělsku je mým snem,“ svěřila se rodačka z Petřvaldu na Moravě. Do Prahy se kvůli fotbalu odstěhovala už v patnácti letech. „Ze začátku to bylo těžké, ale zvykla jsem si. V Praze nyní trávím většinu času,“ uvedla talentovaná fotbalistka. V hlavním městě také navštěvuje střední školu.

Co se týká české ligy, tak v ní je jediným pořádným konkurentem Slavie rival z Letné. „Derby se Spartou jsou stejně vyhecovaná, jak ta mužská,“ řekla Dominika Huvarová.

A jaké má mladá fotbalistka nejbližší plány? „Vyhrát se Slavií titul s pohárem a dostat se do hlavní ženské reprezentace,“ odpověděla jasně.

Dominika Huvarová měla tu čest reprezentovat Českou republiku na nedávném mistrovství Evropy devatenáctiletých fotbalistek, které hostil Moravskoslezský kraj. „Byl to velký zážitek. Navíc se hrálo u nás, na zápasy mohla dorazit celá rodina. Musím také vyzdvihnout diváky, byli fantastičtí. Fandili nám, i když jsme prohrávali,“ vzpomíná Dominika na nedávnou akci.

Český tým skončil v základní skupině poslední. „Hráli jsme proti týmům z absolutní špičky. Škoda, že se nám ani v jednom utkání nepodařilo vstřelit branku,“ doplnila Dominika Huvarová, která pochází z fotbalové rodiny. Její táta Radek to dotáhl až do druhé ligy.