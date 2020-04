Fotbalová hřiště v Česku jsou prázdná a tak tomu ještě minimálně do léta zůstane. Úterním rozhodnutím Výkonného výboru FAČR byly všechny soutěže od třetí ligy níž předčasně ukončeny, přičemž bylo zachováno pořadí, jaké panovalo v danou chvíli.

Okamžitě se samozřejmě rozhořely debaty, jak moc tento krok a opatření okolo koronaviru ohrozí prostřednictvím jejich partnerů budoucnost klubů v nižších soutěžích. Deník ze zeptal tří z pěti krajských celků v MSFL – Petřkovic, Frýdku-Místku a Hlučína.

PETŘKOVICE: STÁT SE MŮŽE LEDACOS

Druhá příčka patřila po 18 kolech Petřkovicím. Ty – podobně jako ostatní – rozhodnutí respektují. „Zatím ale nevím, co to pro nás znamená, těžko říct, jak se vše bude vyvíjet. Sám netuším. Do srpna, kdy věřím, že opět začneme, se může stát ledacos. Uvidíme, jaké to bude mít dopady. A to na kluby, hráče, sponzory i mezilidské vztahy. Možná se ale dočkáme toho, že sport v Česku bude někdo brát vážně,“ prohlásil předseda Petr Tač.

Nad otázkou, zda nemůže koronavirus a s ním spojená omezení ohrozit účast Odry v MSFL, se pozastavil. „To je téma, které je na stole, protože podstatnou částí našich příjmů jsou ty od sponzorů. Bez nich, účasti státu, města či obce, to nepůjde. Já nejsem zase takový lidumil, abych vše financoval sám,“ přiznal Tač. „Pokud tedy sponzoři nebudou moci pokračovat a stát, město či obec se bude nadále stavět k amatérskému fotbalu v Ostravě jako dosud, tak nevím,“ pokračoval šéf ostravského klubu.

Klub by se přitom, podle Tačových slov, v budoucnosti nebránil ani postupu do druhé ligy. Musel by se však dočkat takové podpory, jakou mají nynější profesionální celky v Ostravě. „Hlavní je, aby vše mělo smysl, hlavu a patu. Aby to někam směřovalo. Já ale věřím, že se toho tolik nestane a věci se brzy vrátí zpět. Pokud by ale dopady této krize byly větší, může se stát cokoliv. Těžko predikovat,“ zopakoval Tač.

FRÝDEK-MÍSTEK: CHTĚLI JSME POSTUP

Dalším týmem, který musí zapomenout na posun o patro výš, jsou fotbalisté Frýdku-Místku, kteří stejně jako Petřkovice ztráceli na lídra pouhé dva body. „Blansko sice ohromně posílilo a bylo by to těžké, chtěli jsme si to s nimi ale na hřišti rozdat o postup,“ řekl sportovní ředitel A-týmu Daniel Černaj.

Ve Frýdku-Místku věřili, že se sezonu povede zachránit a dohraje se alespoň bez diváků. „Stále jsme doufali, kluci chtěli hrát, ale zdraví je nejdůležitější,“ uvedl Černaj. „Kdyby se nakazil jeden hráč, tak by celý klub, stejně jako soupeř, musel do karantény. To si neumím představit,“ dodal.

Valcíři se doteď připravovali individuálně, nově ale do doby, než vláda umožní setkávání skupin, dostanou úplné volno. „Budeme čekat, až se to povolí, pak zase začnou tréninky a příprava na novou sezonu. Cíle budou zase nejvyšší,“ slíbil fanouškům Černaj, kterého mrzí, že nadějně rozehraný ročník nestihnou dokončit ani dorostenci. Přijdou teď ve Stovkách nějaké škrty? „To budeme řešit s vedením,“ nastínil Černaj.

HLUČÍN: JE TO PRO NÁS RÁNA

Pragmaticky přistupuje k situaci i patnáctý celek soutěže z Hlučína. „Nicméně je to pro nás rána, v zimě jsme tým mocně posílili, přišlo šest kluků, bohužel odehráli jsme jedno utkání a je konec,“ popsal ředitel klubu Lukáš Petřík.

Vedení tak nyní čeká práce na dohodě s hráči, aby stávající krok zasáhl co nejméně rozpočet. „Celý tým chceme udržet pohromadě a až to bude možné, tak v červnu začít s přípravou, abychom do nové sezony vstoupili podstatně lépe, než do té, která nyní skončila,“ uzavřel Petřík.