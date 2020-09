Aktuálně vedoucí celek I.A třídy z Jakubčovic objevil kanonýra. Góly jako na běžícím pásu střílí v letošní sezoně Daniel Vavroš. Už se trefil sedmkrát. Naposledy řádil proti Slovanu Ostrava. Tým z oderského Kaprunu vyhrál 4:1 a šestadvacetiletý borec obstaral všechny branky.

Ostrostřelec Daniel Vavroš | Foto: Externista

„Hráli jsme s posledním týmem tabulky, což nás pasovalo do role jasného favorita, jenomže až tak lehké to nebylo,“ vracel se k utkání šestadvacetiletý fotbalista. „Slovan se dokonce ujal hned v úvodu vedení, dostali jsme hloupý gól. Chvílí nám trvalo, než jsme se z tohoto šoku oklepali. Naštěstí se nám podařilo do poločasu výsledek otočit,“ pokračoval v povídání Daniel Vavroš. Jeho velká chvíle přišla mezi šestadvacátou až osmadvacátou minutou. V tomto časovém úseku pokořil brankáře Zbyňka Hybše třemi góly. „Byla to smrticí dvouminutovka. Sami jsme to nechápali. Někdy to tak bývá, že vám vyjde, na co sáhnete,“ usmíval se jakubčovický útočník.