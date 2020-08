Ve Frenštátě se mohou těšit na velký fotbalový svátek. Domácí Beskyd totiž ve druhém kole MOL cupu chytil ostravský Baník. Atraktivního soupeře hlásí také Petřkovice, kam dorazí olomoucká Sigma.

Do Frenštátu míří Baník | Foto: Beskyd Frenštát

„Chytli jsme hodně atraktivního soupeře. Určitě to bude pro Frenštát svátkem,“ řekl předseda Beskydu Ivo Maruchnič. „Samozřejmě, že toto utkání bude pro nás i finančně náročné, a to nejen z hlediska povinných Covid testů,“ podotkl šéf frenštátského fotbalu. Na ligistu se mohou těšit také v Petřkovicích, kam zamíří olomoucká Sigma. Stejně tak v Hlubině, kde účastník krajského přeboru vyzve ligistu z Karviné. Slezský FC Opava míří do Kroměříže. Hlučín hraje doma s Třincem. Frýdek ve Stovkách čeká druholigový nováček z Blanska. Úředním hracím termínem je středa 16. září.