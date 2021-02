„Zájem z Jakubčovic jsem evidoval už delší dobu, byli jsme v kontaktu,“ přiznal devětadvacetiletý fotbalista. „Pro jaro jsme se domluvili. Už se těším. Ve Fulneku jsem už ztrácel radost z fotbalu, potřeboval jsem změnu,“ svěřil se dobře technicky vybavený fotbalista. Pro rodáka z Mankovic nejsou Jakubčovice neznámou destinací. „Za Jakubčovice jsem už hrával. Šel jsem tam v době, kdy ve Fulneku fotbal šel do úpadku,“ řekl Petr Ďurica.

Ve fulneckém klubu zažil slavnou éru z dob Romana Mročka. „Vzpomínám na to období velmi rád. Pamatuji si třeba zápas ve vyprodaném Ďolíčku. Byl to opravdu velký zážitek,“ poznamenala nová akvizice Jakubčovic. Petr Ďurica patřil v mládežnickém věku k velkým talentům. Dokonce absolvoval zkoušku v Příbrami. „Tenkrát mi bylo nějakých čtrnáct patnáct let. Zkouška v Příbrami dopadla dobře, ale nedal jsem to, byla to přece jenom velká dálka,“ přiblížil zkušený fotbalista. „Bylo to strašně narychlo. Asi jsem se měl kousnout více, ale zpátky už to nevrátím. Čas se zpátky vrátit nedá,“ dodal Petr Ďurica.

Jakubčovicím v aktuální tabulce I.A třídy patří první příčka. Tým trenéra Molnára z devíti zápasů vytěžil maximální počet sedmadvaceti bodů. Na druhé Ludgeřovice má náskok sedmi bodů. „V Jakubčovicích mluví o postupu, vzhledem k tomu, že tým je v tabulce první, měl by být postup hlavní cíl,“ má jasno devětadvacetiletý fotbalista.

Otázkou ale je, zda se jarní část vůbec spustí. „To je otázka, ale věřím, že alespoň polovina soutěže se stihne dohrát. Tím se naše šance na postup se ještě zvýší,“ přemýšlí nahlas Ďurica. Podle něj by Jakubčovicím krajský přebor slušel. „Tým má velkou kvalitu, jediným problémem byl úzký kádr. Pokud se vhodně doplní, v krajském přeboru nebude hrát rozhodně druhé housle,“ zakončil povídání Petr Ďurica.