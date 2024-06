„Švýcaři nedali Italům šanci. Po prvním inkasovaném gólu již neměli Italové sílu s výsledkem něco udělat. Švýcaři hráli ve velkém pohybu a zaslouženě postoupili,“ poznamenal expert Deníku Miloslav Brožek.

Druhý duel mezi Německem a Dánskem nabídl dvě neuznané branky, penaltu a nakonec vítězství domácího celku v poměru 2:0. V základní sestavě Němců chyběl překvapivě Florian Wirtz. „Nasazení Saného bylo překvapením. Nevíme ale, zda třeba Wirtz nemá zdravotní problém. Nebo mohlo jít také o taktický záměr,“ přemýšlí nahlas bývalý trenér Opavy.

Smolařem zápasu byl dánský obránce Joachim Andersen. Nejdříve mu nebyl uznán gól a následně za jeho ruku byla nařízená penalta, kterou Havertz proměnil. „Šlo snad o milimetrový ofsajd. Pro Dány velmi krutý okamžik. Při ruce šlo o nešťastný moment Andersena. Míči uhýbal, bohužel to dopadlo, jak dopadlo. Dánsko se poté snažilo s výsledkem něco udělat. Krom jedné střely si ale nic většího nevytvořilo a šampionát pro ně skončil,“ poznamenal Miloslav Brožek.

Nedělním tahákem na Euru bude duel Slovenska s Anglii. „Angličané zatím krom prvních šedesáti minut v prvním zápase, toho moc nepřevedli. Přišlo mi, že si berou timeout a šetří síly na další fázi šampionátu. Jsem zvědavý, zda se jim podaří hru přepnout,“ podotkl expert Deníku.

Slováci jsou překvapením šampionátu. Těží z dobrých vstupů do zápasů. Mají cenný belgický skalp. „Těšme se na výkon Slováků. Zaslouženě postoupili do další fáze. Mají dobré vstupy do zápasů a pokud se jim podaří dát rychle branku, tak Angličané mohou znervóznět,“ míní Miloslav Brožek. „Rozhodně nebude rozhodnuto v prvním poločase. Tohle utkání nemá jednostranného favorita,“ podotkl.

Slováci sestavili pro Euro zajímavý tým. „Sešla se jim výborná generace. Mají silnou záložní řadu. Duda, Lobotka, Kucka jsou neomylní. K tomu těží z dobré hry křídel. Kvalitní je obrana. Samostatnou kapitolou je gólman Dúbravka, který pravidelně chytá v Newcastlu a anglické hráče dobře zná. Za mě tento tým nemá slabinu,“ zakončil Miloslav Brožek.