/EXPERT DENÍKU/ Zápas o všechno čeká v sobotu na české fotbalisty. Pokud nechtějí svěřenci trenéra Ivana Haška balit na Euru kufry, tak musí bezpodmínečně porazit Gruzii. Expert Deníku Miloslav Brožek očekává změny v sestavě i jiný způsob hry. Ve svém tradičním rozboru se vrátil i k úsporné hře Albionu.

Miloslav Brožek | Foto: Deník/Petr Widenka

Čechům půjde v sobotu o holý život. Jedině vítězství nad Gruzii je udrží ve hře o postup ze skupiny. „Od našeho národního týmu se očekává vítězství. Gruzie není tým se zvučným jménem. Do utkání půjdeme v roli favorita a s tím se musíme mentálně vypořádat,“ řekl na úvod expert Deníku Miloslav Brožek. „Gruzínci mají individuální kvalitu. Mají výbornou přechodovou fázi a jsou dobří ve hře jedna na jedna,“ podotkl fotbalový odborník, který v minulé sezoně trénoval druholigovou Opavu.

Češi ve své premiéře na Euru prohráli s Portugalskem 1:2, když soupeř rozhodl o svém vítězství v samotném závěru. „Hráli jsme to, co nám soupeř dovolil. Nebyli jsme tolik odvážní. Myslím si, že kdybychom inkasovali už v prvním poločase, tak bychom hru otevřeli,“ míní Miloslav Brožek.

Proti Gruzii to bude ale úplně jiný zápas. „Nyní to budeme muset být my, kdo bude držet utkání v rukou. Musíme diktovat tempo hry,“ zdůrazňuje kouč béčka olomoucké Sigmy. „Je zapotřebí změnit způsob hry. Jsem zvědavý, kde bude hrát Douděra. Podle mě by měl být posunut na pravou stranou, kde může těžit ze spolupráce s Coufalem, což týmu prospěje. Hrát by měl určitě Tonda Barák. Přece je to ofenzivní typ fotbalisty, uvidíme, co Hložek. Taky bych ho v sestavě viděl. Očekávám oproti úvodnímu duelu dvě, tři změny,“ podotkl Miloslav Brožek. Více do hry by se měl dostat Patrik Schick. „Do vápna bude lítat více centrů, z toho by měl Schick těžit,“ je přesvědčený exopavský kouč. „Pokud nevyhrajeme, dostaneme se před Tureckem pod obrovský tlak. Moc bych si přál, ať utkání zvládneme,“ řekl ještě k sobotnímu duelu Miloslav Brožek.

Ve čtvrtečním programu nenadchl výkon Anglie proti Dánsku. Jeden z horkých aspirantů na zlato bral pouze bod za remízu 1:1. „Zdálo se mi, že Angličané odehráli oddechový zápas. Věděli, že bod jim stačí k postupu. Vědí, že je čeká dlouhý turnaj, proto šetřili síly. Vývoj zápasu je nedonutil přepnout do zrychleného módu. Tím ale nechci snižovat výkon Dánů,“ zvedl prst Miloslav Brožek.

Naopak skvělou hrou proti Itálii bavili Španělé. „Španělé měli fantastický pohyb, a to s míčem i bez míče. Pracují skvěle s prostorem. Byla u nich vidět rychlá předávka míče. Sledovat jejich hru, byla radost,“ byl nadšený Miloslav Brožek. „Itálie se nedostala do hry. Španělé jsou zatím topoví,“ zakončil fotbalový expert Deníku.