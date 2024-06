/EXPERT DENÍKU/ S velkým očekáváním se těší na start fotbalového Eura v Německu dnes již bývalý trenér Slezského FC Opava Miloslav Brožek. Nový kouč olomouckého béčka má všechny účastníky tohoto sportovního svátku výborně načtené. Do role velkých favoritů pasuje Anglii a domácí Německo. Rozhodně ale neodepisuje ani výběr trenéra Ivana Haška.

Miloslav Brožek | Foto: Deník/Petr Widenka

„Těším se na konfrontaci týmů, jejichž vyrovnanost je obrovská. Každý je něčím zajímavý. Uvidíme přehlídku nejlepších hráčů z top evropských soutěží. Můžeme očekávat zajímavé výsledky, určitě nebude nouze o překvapení,“ řekl Miloslav Brožek, který bude dění v Německu komentovat pro Deník z pozice experta.

Bývalý opavský kouč bude kromě českého týmu fandit hlavně Anglii. „Anglická liga je pro mě nejlepší soutěží na světě. Snažím se z ní řadu věcí brát. Bedlivě také sleduji skotskou Premiership,“ svěřil se devětačtyřicetiletý odborník. „Velkým favoritem celého Eura bude i Německo. Hraje doma, bude chtít nastartovat novou éru. Je silné v držení míče,“ přichází s dalším postřehem Miloslav Brožek.

Český národní tým byl vylosován do skupiny F. Společnost mu dělá Portugalsko, Turecko a Gruzie. „Naše skupina se tváří, že bychom z ní mohli postoupit. Ale za mě je nesmírně těžká. Pozor na Gruzii, silné je Turecko,“ zvedá prst Miloslav Brožek.

K finální nominaci řekl: „Nepochybuji o zkušenostech trenéra Ivana Haška. Máme v něm klidnou a inteligentní sílu. Je Xfaktorem, má charisma, za kterým hráči jdou. Stejně jako hokejový kouč Radim Rulík si postavil reprezentační tým k obrazu svému, jehož silnou zbraní bude týmovost,“ zdůrazňuje nový kouč olomouckého béčka.

Těsně před startem šampionátu se hodně propíral konec Michala Sadílka, kterého z účasti na Euro vyřadila nehoda na tříkolce. „Je to chyba hráče. Jsou to profíci, neměli by takto riskovat. Za svou chybu tvrdě zaplatil. Hodně ho to musí mrzet. Místo něj se do nominace dostal další kvalitní hráč, myslím, že jsme neoslabili,“ míní Miloslav Brožek.

A na koho se expert Deníku těší z jednotlivců? „V každém týmu jsou výrazní hráči. Škoda například, že v akci neuvidíme Erlinga Haalanda. Osobně se moc těším na Williama Bellinghama. Za mě je to absolutní topka,“ zdůraznil devětačtyřicetiletý kouč.

Miloslav Brožek se zatím osobně do Německa nechystá. „Být v Německu, to musí být samozřejmě obrovský zážitek. Osobně si ale fotbal více vychutnám v domácím prostředí. Navíc mě čeká spolukomentovaní pro některé platformy. Musím ale znovu říci, že na Euro se už moc těším,“ zakončil expert Deníku.