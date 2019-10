Co na nákladnou rekonstrukci celého centra, kde se už nikdy neodehraje žádný prvoligový zápas, říkají zástupci Baníku Ostrava, Vítkovic nebo Petřkovic?

Deník vyzpovídal v exkluzivním rozhovoru také náměstkyni ostravského primátora pro školství a sport Andreu Hoffmannovou (Piráti). "Nechci se vyjadřovat k rozhodnutím, u kterých jsem nebyla. Každopádně asi všichni cítíme, že Bazaly jsou pojem, že v Ostravě mají tradici a lidé k nim mají citový vztah. Zachování areálu bylo něco, co je pro Ostravany důležité. Mám především radost, že areál bude používán dětmi," uvedla Hoffmannová.

Na slezskoostravském ikonickém fotbalovém stánku finišují stavební práce. Bazaly se už brzy znovu otevřou, místo prvoligových fotbalistů však na tamní trávník vyběhnou děti z osmých a devátých tříd i mladé talenty Baníku Ostrava. Regionální fotbalová akademie a klubová akademie Baníku by měly využít celý areál.

„Pokud by ale byla možnost, určitě tam rádi pustíme kohokoliv, kdo by měl zájem. Projevily jej například fotbalové Vítkovice, což je také velký klub. Určitě se nebojím, že by Bazaly zůstaly ležet ladem,“ říká o místě, jehož nynější podoba vyšla na více než 300 milionů korun, Andrea Hoffmannová, která má od loňského podzimu na ostravském magistrátu v gesci sport. I s kupní cenou pozemku tak Bazaly stály zhruba 435 milionů korun!

Kdy se fotbalová akademie na Bazalech otevře?

Se stavební firmou Hochtief jsme domluveni, že by práce měly skončit k 30. říjnu, a Bazaly bychom měli otevřít v první polovině listopadu. Oproti původnímu termínu došlo ke dvouměsíčnímu zpoždění.

Co bylo příčinou?

Administrativní budova je hotová, ale nastaly komplikace na hřištích. Firma narazila na skálu v místě „useknutých“ ochozů. Celý svah je podepřen piloty, přičemž ty, které jsou zasypané, nebyly v ideálním stavu. Potřebovali jsme je zpevnit. Sanovat jsme museli také průrvu v místě někdejších hodin, kde dnes stojí betonová zeď mezi hracími plochami.

Prodražila se kvůli tomu výrazně modernizace areálu?

Poměrně pěkně se nám podařilo vysoutěžit interiér budovy, kde z původně očekávaných 15 milionů jsme je vysoutěžili i s posilovnou za 7,5 milionu korun. Podařilo se nám tak ušetřit prostředky jednak na tyto vícepráce a jednak i na revitalizaci okolí Bazalů. Neplánovaně tak budou opraveny i okolní chodníky a oplocení. Jak řekl jeden zastupitel, na Bazalech bude konečně průhledný plot. Se společností Vítkovice Aréna jsme se domluvili, že to uděláme při jednom, a reprezentativní tak bude celý areál. V původním projektu například nebyla ani úprava ochozů, což by také nevypadalo hezky. Přitom když se vrtlo do schodů, tak se doslova rozpadly.

Regionální fotbalová akademie tedy bude od listopadu připravená fungovat na Bazalech?

V červnu jsme podepsali s Karvinou a moravskoslezskou FAČR memorandum a od září, trochu mimo mediální zájem, funguje regionální fotbalová akademie (RFA) v Ostravě. Prozatím je to na „internátní“ Základní škole Bohumínská, pro kterou jsme nabrali děti z okolí do osmé třídy. Kluci už chodí do školy, bydlí na kolejích na Hladnově a zatím trénují na jiných sportovištích. Od listopadu se přesunou na Bazaly. V příštím roce nabereme další osmáky, takže budeme mít dvě třídy – osmičku a devítku. Dohodli jsme se, že Karviná si nechá děti ze své spádové oblasti směrem na sever a že Bazaly pokryjí jižní část Moravskoslezského kraje. Budou tedy fungovat dvě regionální akademie, stejně jako ve Středočeském kraji. Je to logické, populačně jsme silný kraj a máme na to, silně obsadit obě akademie.

Dvě třídy jsou pro takový areál málo. Dohoda s Baníkem Ostrava na přesunu jeho fotbalové akademie je už uzavřená?

Ano, kromě RFA budeme Bazaly pronajímat i Baníku pro jeho vlastní klubovou akademii, což máme předsmluvněno memorandem z roku 2017. Baník tam bude mít prváky a druháky střední školy. Hřiště tedy budou plně využita, a to celkem čtyřmi třídami. Sportovní halu v budově budeme ve volných odpoledních a večerních hodinách nabízet i veřejnosti.

Existuje možnost, že by se kromě RFA a akademie Baníku na Bazaly přidal ještě někdo další, nebo tyto dva subjekty areál plně využijí?

Tráva na hřištích má nějakou maximální možnou zátěž, kterou by RFA a Baník měly pokrýt. Pokud by ale byla možnost, určitě tam rádi pustíme kohokoliv, kdo by měl zájem.

A poptával se někdo na takovou možnost?

Zatím ne, nicméně sama jsem oslovila potenciální zájemce, protože využitelnost městských areálů je pro mě klíčová. Ptala jsem se například vítkovického fotbalu. Jejich reakce byla spíše pozitivní, ale všechno je o penězích. A také o „provozní“ domluvě, kdo zůstane na městském stadionu a kdo na Bazalech. To ukáže až čas. Není však problém situaci kdykoliv přehodnotit. O využívání areálu, v tomto případě sportovní haly, jsem jednala také s basketbalovými kluby. Další jednání nechávám na Vítkovice Aréně. Určitě se ale nebojím, že by o Bazaly nebyl zájem.

Baník modernizuje své areály na Vistě a „Šoupalce“, chce být soběstačný. Máte i záložní plán, pokud by potenciálně z dlouhodobého hlediska o Bazaly neměl zájem?

Proto jsem jednala i s ostatními kluby. Nikdy totiž nevíte, co se může stát. Ale zájem o Bazaly je a já se nebojím toho, že by zůstaly ležet ladem. Minimálně Vítkovice řekly, že zájem mají. A to je také velký klub.

Jaké budou roční náklady na provoz Bazalů? Spekuluje se o částce kolem dvaceti milionů korun…

Jednala jsem o tom s ředitelem společnosti Vítkovice Aréna, a mělo by to být kolem čtrnácti milionů. Jsou to odhadované náklady, které si však rozdělí RFA a klubová akademie Baníku. Město bude platit jen jejich malou část – dotuje ostatně i všechna svá další sportoviště. Náklady na provoz se však snižují už jen tím, že jsme na Bazalech například snížili odhadovaný počet zaměstnanců.

Na jakou částku nakonec vyšla akademie na Bazalech?

Rekonstrukce město stála 220 milionů a vícepráce v průběhu 23,5 milionu. Sedmdesát milionů přispíval ještě kraj. Celkem tedy Bazaly stály zhruba 313,5 milionu korun (částky jsou bez DPH, avšak Vítkovice Aréna není plátcem daně – pozn. red.).

Plus 115 milionů za odkup Bazalů v roce 2013 od Baníku Ostrava…

Takže téměř 435 milionů.

V Polsku nebo na Slovensku za takovou částku dokázali postavit plnohodnotný moderní fotbalový stadion, potažmo tréninkové areály s mnohem větším počtem hřišť, což odpůrci přestavby Bazalů dlouhodobě kritizují. Stalo se to pochopitelně ještě před vaším nástupem do funkce, ale jak tuhle konfrontaci vnímáte?

Nechci se vyjadřovat k rozhodnutím, u kterých jsem nebyla. Každopádně asi všichni cítíme, že Bazaly jsou pojem, že v Ostravě mají tradici a lidé k nim mají citový vztah. Zachování areálu bylo něco, co je pro Ostravany důležité. Mám především radost, že areál bude používán dětmi. V případě Bazalů hrála roli i jejich citová hodnota a vztah lidí k tomu místu. Navíc tehdy hrála velkou roli také snaha města pomoci klubu zachránit jeho existenci.

Takže nepovažujete za vhodné částky za odkup a za modernizaci sčítat dohromady?

Asi je to vhodné sčítat, protože to jsou veškeré náklady na rekonstrukci. Spíše nepovažuji za vhodné komentovat politická rozhodnutí svých předchůdců. Jen jsem chtěla naznačit, že ta rozhodnutí jsou komplexní, roli hrálo více faktorů a snaha zachovat tradici a duch místa.

Jednou z posledních vzpomínek na staré Bazaly mohou být sedačky, které město ve spolupráci s Baníkem nyní dalo do dražby. Kde se nápad zrodil?

Myšlenka vznikla v mé hlavě, když jsem při kontrolním dni na stavbě viděla, že sedačky jsou pořád na svých místech. Vím, že lidé je na posledním zápase brali ve velkém, tak mě napadlo dát je fanouškům a zároveň to provést prospěšnou formou, kdy výtěžek pomůže sportovat dětem z dětských domovů.

Proč právě devadesát sedaček?

Nechali jsme vydražit všechny sedačky, které v použitelném stavu zbyly. Více se jich z Bazalů nedochovalo.

Pořídíte si také jednu?

Samozřejmě. Projekt jsem vymyslela, považuji jej za prospěšný, a kdybych si sedačku nekoupila, tak bych to brala tak, že projektu nevěřím. Byť ji posléze možná někomu věnuji. Dražbu budeme chtít vyhodnotit symbolicky spolu s otevřením Bazalů.

Výkonný ředitel FC Baník Ostrava Michal Bělák:

Je jasné, že budeme platit běžné tržní nájemné

V čem spatřujete největší přínos investice?

Určitě v tom, že fotbal v Ostravě se dočkal velmi důstojného zázemí, vznikly nové plochy a celkové zázemí pro fotbal a nové prostory pro trénink, ať už je bude využívat kdokoliv.

Máte už jasno, kolik mládežnických týmů Baníku Ostrava tam bude trénovat?

Zatím ne. To si uděláme až ve chvíli, kdy se Baník na Bazaly nastěhuje a bude si moci dokonale vyzkoušet a otestovat podmínky tréninkového centra. Až samotný provoz ukáže, jak budeme moci centrum využívat.

Bude na Bazalech znovu sídlit a trénovat ligové mužstvo Baníku?

Ani na tuto otázku nemůžeme v této chvíli přesně odpovědět. Především proto, že mezi námi a společností Vítkovice Aréna stále probíhají jednání o podmínkách, za kterých budeme tento komplex moci využívat. Každou novou stavbu samozřejmě provázejí při uvádění do provozu určité poporodní bolesti, se kterými je nutné se vyrovnat. Na Bazalech bude sídlit i státem dotovaná Regionální fotbalová akademie, takže bude nutné vydržet do doby, než se vše usadí.

Třetiligové béčko tam odehraje své domácí zápasy?

Stejná odpověď jako na předchozí otázku. Veškeré naše záměry budeme moci realizovat až v okamžiku, kdy se dohodneme na podmínkách. I když už nyní je jasné, že na Bazalech bude Baník platit běžné tržní nájemné.

V čem vidíte největší přínos investice?

Plánujete centrum využívat?

Roman Galač (místopředseda představenstva MFK Vítkovice):

Přínos to určitě pro Ostravu mít bude, protože vzniká nové sportoviště s kompletním zázemím, které ve městě nebylo. A je to dobře, protože po zániku NH nebo Jeremenka je zde málo hřišť. Pokud bude prostor, a vlezeme se, protože kromě Baníku zde bude i krajská akademie, tak ho hodláme využívat.

Dušan Kašický (místopředseda FC Odra Petřkovice):

Samozřejmě je to super, že město Ostrava vybudovalo sportovní zařízení pro děti a mládež. Určitě ho máme v plánu využívat, záležet ale bude na tom, za jakých podmínek.

KOMENTÁŘ K TÉMATU ALEŠE UHRA

Bazaly za všechny prachy

Fotbalové tréninkové centrum na místě legendárního stadionu na Bazalech je takřka hotové. Nad vystaveným účtem musí daňovým poplatníkům spadnout brada.

Na Bazalech se za pár let utratilo a prostavělo dohromady neuvěřitelných 435 milionů korun!

Výsledek? Na první pohled pěkné a útulné fotbalové centrum s novým zázemím nedaleko centra města.

Má však jednu vadu… A to pro samotný fotbal zcela zásadní! Tristní počet hracích ploch. Bazaly totiž mají jen dvě klasická travnatá hřiště a jedno s umělou trávou.

Také proto fotbalová veřejnost očekávané nadšení politiků před otevřením nesdílí, i když kritické hlasy většina z nich uvádí jen mimo oficiální protokol. Do médií mluví fotbaloví funkcionáři servilně a smířeně. Také u nich vcelku logicky vítězí pragmatismus a názor, že lepší jedno, klidně i předražené centrum, než žádné.

Náměstkyně primátora pro sport Andrea Hoffmannová zdědila projekt Bazalů po svém předchůdci Martinu Štěpánkovi, o kterém se dá v malé nadsázce tvrdit, že byl v posledních letech u všech nápadů, jak za městské peníze často bezmyšlenkovitě, ale vždy velkolepě, vylepšovat sportovní infrastrukturu ve městě. Je tak nějak pro Ostravu symbolické, že nyní, když se Bazaly otevírají, má Martin Štěpánek na starosti úplně jiný resort.

Je zřejmé, že nové tréninkové centrum bude opět otevřeno s velkou pompou. Politické špičky se budou plácat po zádech, jak pro fotbal zachránili ikonické místo ve slezské části Ostravy. Pachuť z toho, že se jedná o další zmařenou sportovní investici, tím ale rozhodně nepřebijí. V jiných městech v republice nebo v zahraničí by totiž za necelou půl miliardu postavili centrum na zelené louce, kde by mohly trénovat a hrát mládežnické týmy všech ostravských fotbalových týmů najednou. To na „nových“ Bazalech nikdy možné nebude.