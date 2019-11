Branky: 46., 86. a 90. Holčák, 56. Jiřičný - 52. Ďurica, 150 diváků.

Petr Souček (trenér Břidličné): „První půle sice skončila bez branek, i tak to ale byl super fotbal. Ve druhé jsme začali výborně, bohužel hosté rychle vyrovnali. Pak nám ale z dorážky vrátil vedení Daříček. V závěru rozhodl krásnými góly Holčák. Přesně takové výkony od něj potřebujeme, ale pochvala patří celému mužstvu.“

Pavel Jurča (vedoucí mužstva Fulneku): „Výsledek vypadá hrozivě, ale hra byla vyrovnaná, jen jsme kupili více chyb než domácí. Ti hráli v útoku hodně důrazně a na to jsme nenašli protizbraň. Klíčový gól byl ten na 2:1, do té doby to vypadalo, že by to mohlo být vyrovnané. V závěru jsme se sesypali.“ (cha, psu)

ČESKÝ TĚŠÍN - BYSTŘICE 2:2 (0:2).

Branky: 68. Latocha, 85. Folwarczny - 35. Zoubek, 42. Buryan, 110 diváků.

Lubomír Luhový (trenér Č. Těšína): „Během čtvrthodinky jsme mohli rozhodnout a byl by klid. Místo toho jsme nesmyslně přestali běhat, zbytek poločasu byl naprosto odchozený a Bystřice nám utekla. Ve druhé půli se přístup hráčů změnil a dosáhli jsme aspoň na vyrovnání.“

Zdeněk Černek (trenér Bystřice): „Pomohlo nám, že náš gólman chytil z kraje zápasu dvě tutovky domácích. Nám se pak podařilo vstřelit dvě branky. Ve druhé půli nás ale domácí přitlačili a v závěru dokázali i vyrovnat. Bohužel, takový je fotbal. Je to ale pro nás škoda.“ (čin, sch)

HLUBINA - DOLNÍ DATYNĚ 4:2 (1:1).

Branky: 52. a 72. Procházka, 16. Krčmařík, 80. Hyrník - 18. Gistinger, 47. M. Cileček, ČK: 63. Baláž (D. D.), 90 diváků.

Bohuš Keler (trenér Hlubiny): „Velice složitý zápas, kdy jsme sice vedli, ale soupeř skóre otočil. Naštěstí jsme po pauze brzy srovnali a nakonec asi rozhodlo vyloučení hráče hostů. Přesilovku se nám podařilo využít, mohli jsme přidat i další branky.”

Josef Čermák (trenér D. Datyní): „První poločas jsme soupeře mleli, tam jsme měli rozhodnout. Bohužel dnes starší a zkušenější hráči nešli příkladem a zápas jsme díky tomu zbytečně ztratili. Není to poprvé.“ (hek, čin)

HÁJ VE SLEZSKU - BRUŠPERK 2:1 (0:0).

Branky: 53. Lampa, 78. Konvička z pok. kopu - 71. Malúš, 129 diváků.

Aleš Rozsypal (trenér Háje): „Zasloužené vítězství po bojovném výkonu. Rozhodla penalta za ruku soupeře. Už v prvním poločase jsme měli dvě šance, po přestávce jsme šli do vedení. Soupeř otevřel hru, hrozil z centrů, nakonec vyrovnal. Jsem rád, že se nám podařilo vítězství strhnout na svou stranu.“

Ondrej Hančin (trenér Brušperku): „Byl to spíš remízový zápas. Soupeř byl o něco šťastnější, když zápas rozhodl gólem z pokutového kopu po naší ruce. My ale hráli opravdu dobře, na šance minimálně vyrovnaně. Bohužel teď to našemu střelci Krejčokovi tolik nestřílí.“ (rob, sch)

LOK. PETROVICE - KRNOV 0:1 (0:0).

Branka: 61. Sabo, 85 diváků.

Dušan Kohút (trenér Petrovic): „Deka leží na klucích pořád stejná. Opakoval se Oldřišov. Spousta šancí a nic z toho. Druhé poločasy už nemíváme tak silné, protože odcházíme fyzicky. Netrénuje se a pak chybí síly. Krnov lépe kombinoval a stačil mu gól.“

Gustav Santarius mladší (trenér Krnova): „V prvním poločase byly šance na obou stranách, Miškev běžel sám na branku, bohužel si míč ukopl, na druhé straně my jsme dvakrát vykopávali z brankové čáry. Bohužel jsme se přizpůsobili nákopům domácích. Ve druhé půli Sabo vystřelil na zadní tyč a vedli jsme. Domácí pak měli víc ze hry, ale jen po šestnáctku.“ (čin, cha)

OLDŘIŠOV - PUSTÁ POLOM 0:3 (0:0).

Branky: 51. Frank, 53. Rodek, 89. Mrázek, 108 diváků.

Adam Michalčík (vedoucí Oldřišova): „Konečně jsme chytli začátek a s Polomí drželi krok celý první poločas. Bohužel to se nedá říci o druhé půli, kdy jsme během tří minut dvakrát inkasovali. Vrhli jsme poté všechny síly do útoku, jenomže jsme z brejku inkasovali třetí gól. Domácí pevnost tak poprvé letos padla.“

Tomáš Mrázek (útočník Pusté Polomi): „Zasloužené vítězství. Byli jsme lepší tým, držení míče bylo snad 70:30 pro nás. Osobně mě Oldřišov zklamal, čekal jsem od něho více.“ (rob)

BÍLOVEC - ČELADNÁ 2:1 (1:0).

Branky: 23. T. Socha, 88. Pěla - 90. Taraba, 244 diváků.

Peter Šloff (trenér Bílovce): „V zápase nás zase potkala naše tradiční slabost, nedokázali jsme proměňovat šance. Klidně to po poločase mohlo být 3:0 a bylo by po zápase. Nicméně jsme se dostali do vedení. V závěru soupeř po chybě brankáře snížil, takže to bylo ještě trochu vyhecované, ale zvládli jsme to.“

Petr Sedlák (předseda SK Čeladná): „Neodehráli jsme vůbec špatný zápas, dokonce bych řekl, že jsme byli místy i lepší. Gól na 1:2 jsme dostali v samém závěru, pak jsme mohli kopat ještě penaltu za jasný faul na našeho hráče. Bohužel se nepískalo, ten bod jsme si určitě minimálně zasloužili.“ (psu, sch)

ŠENOV odstoupil ze soutěže.