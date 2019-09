BANÍK OSTRAVA B - UNIČOV 2:2 (2:0) Branky: 6. Celba, 19. Buchta - 66. Krč, 74. Ambrozek z pok. kopu. Rozhodčí: Volek. ŽK: Russmann, Lehnert, Foltyn - Ambrozek, Krč. Diváci: 311.

Daniel Tchuř (trenér Baníku Ostrava B): „Vzhledem k průběhu utkání jsme zklamaní. Vedli jsme a měli jsme spoustu šancí to zlomit. Kdybychom zvýšili na 3:0 bylo by asi hotovo. Bohužel jsme neproměnili vyložené šance a v tom vidím zlomový okamžik. Uničov však ukázal super sílu, to se musí nechat, ale i tak jsme si zasloužili vyhrát.“ (noh)

DOLNÍ BENEŠOV - ZNOJMO 0:1 (0:0) Branka: 92. Demjan. Rozhodčí: Popelák. ŽK: Blahuta, Romaněnko - De Carvalho. Diváci: 112. D. Benešov: Chvěja - Rychnovský, Romaněnko, Moravec, Haas - Blahuta, Trajkovski (80. Gebauer), Karčmář, Pecuch (71. Skroch) - Gomola (76. Baránek), Labuda (60. Býma). Trenér: Kroupa.

Michal Spruch (asistent trenéra D. Benešova): „Je to špatné, s takovou spadneme, více k tomu nemám co říci.“ (rob)

KROMĚŘÍŽ - FRÝDEK-MÍSTEK 4:2 (3:0)

Branky: 13., 25. a 35. Silný, 83. Jeleček - 53. Ožvolda, 61. Visič. Rozhodčí: Křepský. ŽK: Silný, Kovář, Hloch, Matoušek - Bialek, Teplý. ČK: 76. Silný (K.). Diváci: 288. Frýdek-Místek: Bárta - Kebísek, Literák, Bialek, Hýbl - Ožvolda (87. Mrkvička), Skwarczek - Teplý (85. Kutáč), Šumský (46. Šohaj), Hurta (81. Telnar) - Varadi (32. Visić). Trenér: Pulpit.

Martin Pulpit (trenér Frýdku-Místku): „Byl to zápas dvou diametrálně odlišných poločasů, kdy naprosto nechápu náš výkon v první půli. Museli jsme prostřídat, hra se pak zlepšila. Snížili jsme na rozdíl gólu, dokonce jsme nastřelili i tyčku. Pak ale uděláme naprosto zbytečnou chybu a inkasujeme čtvrtý gól.“ (sch)

SIGMA OLOMOUC B - PETŘKOVICE 3:0 (2:0)

Branky: 26., 45. a 59. Chytil. Rozhodčí: Mikyska. ŽK: Grygar, Langer - Buček, Baranek, Honiš, Neumann. Diváci: 70. Petřkovice: Buček - Baranek, Honiš, Plesník, Sporysz - Dziuba (75. Strakoš), Mládek - Ptáček (75. Tomšů), Mišinský (67. Szotkowski), Moučka (46. Neumann) - Adamík (60. Tilkeridis). Trenéři: Smetana a Smékal.

Filip Smékal (trenér Petřkovic): „0:3 se špatně hodnotí, zvlášť když soupeř, byť velmi kvalitní, nebyl o tolik lepší. Byl ale důraznější, my udělali chybu ve středu pole, pak jsme si jako obvykle nechali dát gól do poločasu a poté už to bylo těžké. Přesto jsme si zase vypracovali tři vyložené šance, ale neumíme je teď proměnit. Mohlo to být jiné.“ (hek)

ROSICE - HLUČÍN 0:0

Rozhodčí: Mayer. ŽK: Malata, J. Černý - Kodeš, Jančík, Vengřinek. Diváci: 260. Hlučín: Kolenko - Wolf, Heiník, Štefek, Vengřínek - Opatřil (78. Hudeczek), Rubý, T. Dostál, Macíček (64. Krejčí) - Kraut (85. Gross) - Jančík (68. Dolba). Trenér: Melecký.

Marcel Melecký (trenér Hlučína): „Když nedáte gól, musíte být spokojeni s bodem. Soupeř měl jednu gólovku deset minut před koncem, ale trefil brankáře. Remíza z venku se počítá, ale trápí mě koncovka. Dali jsme zatím jen jednu branku, a to je málo.“ (rob)

ZLÍN B - UHERSKÝ BROD 2:0 (0:0)

Branky: 68. Bačo, 81. Pejša. Rozhodčí: Rosický. Diváci: 480.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - SLOVÁCKO B 0:1 (0:1)

Branka: 6. Krejčík. Rozhodčí: Černý. Diváci: 389.

BLANSKO - OTROKOVICE 4:0 (0:0)

Branky: 60. a 69. Schwendt, 71. Štrombach, 84. Urbančok. Rozhodčí: Marek. ČK: 80. Přikryl (O.). Diváci: 795.

VYŠKOV - VRCHOVINA 0:2 (0:2)

Branky: 38. Donkor, 43. Duda. Rozhodčí: Macrineanu. Diváci: 186.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Dohrávka 4. kola: Pustá Polom - Hlubina 0:1 (0:1)

Branka: 18. vlastní, 99 diváků.

Tomáš Mrázek (útočník P. Polomi): „Výsměch fotbalu. Rozehraný zápas za našeho vedení 2:1 rozhodčí kvůli průtrži mračen ukončí. My ho pak hrajeme celý znovu. To se může snad stát jen u nás. Vést Hlubina 2:1, tak se dohrává jen dvacet minut a ne celé utkání.“

Bohuš Keler (trenér Hlubiny): „Upřímně lituju domácí, že do toho museli znovu nastoupit, ačkoli předtím při ukončení zápasu vedli. Bylo to z naší strany bojovné, měli jsme štěstí, že si Polom vstřelila vlastní gól. Bylo to urputné, ale musím kluky pochválit, že si to uměli pohlídat, protože ve druhé půli domácím žádnou vážnou šanci nedovolili, naopak mohli vedení navýšit.“ (rob, hek)

I.B TŘÍDA, SKUPINA D

Dohrávka 4. kola: Mořkov - Jeseník n. O. 0:5 (0:2)

Branky: 29. a 48. Polónyi, 39. a 64. Burget, 86. Huška, ČK: 72: Galia (M.), 80 diváků.